Tabela de jogos do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 já começou. Nesta quarta-feira (15), a Conmebol divulgou a tabela completa de jogos das Eliminatórias da Copa, com início em setembro deste ano. O Brasil vai estrear contra a Bolívia em casa. Fique de olho e confira todos os confrontos da Seleção Brasileira.

Dez seleções jogam as Eliminatórias no mesmo formato de disputas, em partidas de ida e volta. Seis equipes garantem vaga diretamente para o Mundial, enquanto o sétimo colocado vai disputar a repescagem.

Estreia da Seleção nas Eliminatórias da Copa

O Brasil estreia nas Eliminatórias da Copa de 2026 em setembro deste ano contra a Bolívia, jogando no Brasil. O estádio e o horário da partida serão definidos pela Conmebol em conjunto com as confederações.

O segundo compromisso do time brasileiro em 2023 será contra o Peru, fora de casa. Este ano, a Seleção terá seis jogos para cumprir em setembro, outubro e novembro, duas vezes em cada mês.

Além disso, o calendário terá dois intervalos para partidas contra seleções da Europa, dois jogos em março e dois em junho em 2024.

Brasil x Bolívia - Setembro de 2023 (Primeira rodada das Eliminatórias da Copa)

Tabela dos jogos do Brasil nas Eliminatórias

A Conmebol divulgou a tabela completa das Eliminatórias.

Setembro de 2023:

Brasil x Bolívia

Peru x Brasil

Outubro de 2023:

Brasil x Venezuela

Uruguai x Brasil

Novembro de 2023:

Colômbia x Brasil

Brasil x Argentina

Setembro de 2024:

Brasil x Equador

Paraguai x Brasil

Outubro de 2024:

Chile x Brasil

Brasil x Peru

Novembro de 2024:

Venezuela x Brasil

Brasil x Uruguai

Março de 2025:

Brasil x Colômbia

Argentina x Brasil

Junho de 2025:

Equador x Brasil

Brasil x Paraguai

Setembro de 2025:

Brasil x Chile

Bolívia x Brasil

Quem é o técnico do Brasil?

Ramon Menezes está no comando da Seleção Brasileira. O profissional ocupa a vaga de Tite, após o professor deixar o cargo com a eliminação da Copa do Mundo nas quartas de final para a Croácia, nos pênaltis.

A CBF ainda não definiu um novo treinador, mas enquanto isso Ramon estará como titular entre os amistoso de março deste ano contra o Marrocos, primeiro compromisso da equipe.

O último trabalho de Ramon foi o Brasil sub 20 no Campeonato Sul-Americano Sub 20. O elenco conquistou o título da categoria, além de garantir a vaga no Campeonato Mundial da categoria.

Onde vai ser a Copa do Mundo de 2026?

Os países Canadá, Estados Unidos e México vão receber a Copa do Mundo de 2026 da FIFA. A candidatura do grupo foi escolhida em votação por 134 a 65 em 2018, durante o 68º Congresso da FIFA em Moscou, na Rússia. A competição retorna para o continente depois de 32 anos.

Além de contar com três países, a próxima Copa do Mundo terá 48 seleções pela primeira vez na história do futebol, com maior quantidade de jogos e assim estádios e sedes.

É a primeira vez do Canadá, mas Estados Unidos e México já receberam a competição nos anos de 1994, 1970 e 1986 respectivamente.

