Onde assistir o jogo do Brasil hoje x Chile ao vivo na TV (24/03)

Onde assistir ao jogo do Brasil hoje? Seleção Brasileira vai enfrentar o Chile nesta quinta-feira, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Confira a seguir todos os detalhes da transmissão.

Na última rodadas das Eliminatórias, o time brasileiro venceu o Paraguai, enquanto o chileno superou a Bolívia jogando fora de casa.

Onde assistir o jogo do Brasil hoje?

Onde assistir o jogo do Brasil e Chile hoje vai ser na Globo e SporTV, a partir das 20h30, pelo horário de Brasília.

A TV Globo vai passar o jogo desta quinta-feira ao vivo e de graça para todo o Brasil com narração de Galvão Bueno e comentários de Júnior e Roger Flores.

Outra opção para acompanhar ao vivo a partida das Eliminatórias é através do SporTV, disponível também para todos os estados do país apenas em operadoras por assinatura. A narração será de Luiz Carlos Jr. com os comentaristas Ledio Carmona e Ricardinho.

A arbitragem da partida ficará por conta de Darío Herrera, da Argentina, com os assistentes Gabriel Chade e Facundo Rodríguez.

Escalação do jogo do Brasil e Chile

A Seleção Brasileira já está classificada para a Copa do Mundo do Catar, marcada para novembro deste ano. Na classificação das Eliminatórias, a equipe de Tite aparece em primeiro lugar com 39 pontos, ou seja, venceu doze partidas e empatou outras três, com nenhuma derrota. Por isso, o time quer manter o seu desempenho no verde para chegar até a competição da FIFA com todo o gás necessário.

Provável Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Guilherme Arana, Casemiro, Fred, Lucas Paquetá, Antony, Neymar Jr. e Vini Jr.

Enquanto isso, o Chile continua na busca pela vaga no Mundial da FIFA no fim do ano. Na tabela das Eliminatórias, aparece em sexto lugar com 19 pontos, ou seja, venceu o total de cinco partidas, empatou quatro e perdeu sete jogos na temporada. Por isso, para seguir na briga, precisa do resultado e torcer também contra os adversários.

Provável Chile: Bravo, Paulo Díaz, Medel, Enzo Roco, Isla, Claudio, Aránguiz, Vidal, Gabriel Suazo, Alexis Sánchez e Vargas.

Último jogo Brasil x Chile

A última vez que Brasil e Chile se encontraram foi em 2 de setembro de 2021, pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar na temporada atual.

Por 1 x 0, a equipe da Seleção Brasileira venceu com gol de Éverton Ribeiro jogando fora de casa, no Estádio Monumental David Arellano.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo entre os time

Quem já está classificado para a Copa do Mundo 2022?

Já estão classificadas para a Copa do Mundo as seleções do Catar, Brasil, Argentina, Alemanha, Dinamarca, França, Bélgica, Croácia, Espanha, Sérvia, Inglaterra, Suíça, Holanda, Irã e Coréia do Sul.

Trinta e duas seleções vão disputar a Copa do Catar em novembro. Com as quinze já classificadas, ainda faltam dezessete equipes em busca do tão sonhado baile de futebol ao fim do ano.

Aproveite e siga o DCI para saber todas as informações sobre esportes.