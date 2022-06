Equipe brasileira enfrenta a Coréia do Sul em amistoso preparatório nesta quinta-feira, 2 de junho, antes da Copa do Mundo

Onde assistir o jogo do Brasil hoje x Coréia do Sul ao vivo e horário (02/6)

A bola vai rolar entre a Seleção Brasileira e a Coréia do Sul na manhã desta quinta-feira, 2 de junho, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo do Catar, a partir das 08h (Horário de Brasília), no Estádio Seoul World Cup, em Seoul. Com transmissão ao vivo na TV aberta, saiba onde assistir o jogo do Brasil hoje.

A arbitragem será no comando de Ryuji Sato, do Japão, com auxílio de Hiroshi Yamauchi e Jun Mihara.

Onde assistir o jogo do Brasil hoje ao vivo?

Procurando se informar sobre onde assistir o jogo do Brasil hoje ao vivo? Para acompanhar todas as emoções do amistoso nesta quinta-feira, o torcedor deve sintonizar os canais Globo, SporTV e o GloboPlay, a partir das 08h, oito da manhã, no horário de Brasília.

Pela TV aberta, a Globo exibe o jogo do Brasil hoje para todos os estados do país de graça, com narração de Luís Roberto.

Para quem já está acostumado com a TV por assinatura, pode assistir através do SporTV, onde Gustavo Villani será o responsável por narrar todos os lances da Seleção Brasileira.

Mas, para o torcedor que quer acompanhar online, a opção é o GloboPlay, tanto para assinantes na plataforma para celular, tablet ou computador, ou através da transmissão da Rede Globo gratuita no aplicativo.

Brasil e Coréia do Sul em amistoso

Líder das Eliminatórias Sul-Americanas, o Brasil conquistou vaga na Copa do Mundo do Catar com rodadas de antecedência. A Seleção integra o grupo G na competição com Suíça, Sérvia e Camarões. Por isso, o jogo desta quinta será utilizado pelo técnico Tite como forma de treinamento até novembro, quando o Mundial terá o pontapé inicial na temporada.

Do outro lado, a Coréia do Sul também se garantiu na disputa pelo título mais importante do futebol, marcada para novembro deste ano. No grupo H, disputará contra Portugal, Gana e Uruguai na primeira fase, podendo quem sabe encontrar o próprio Brasil nas oitavas de final de acordo com o chaveamento. Por isso, promete utilizar todas as principais peças no jogo de hoje em busca dos três pontos.

Escalação do Brasil: Weverton (Ederson); Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá (Coutinho); Raphinha, Richarlison e Neymar (Vini Jr). Técnico: Tite

Escalação da Coréia do Sul: Hyeon-woo Jo; Tae-hwan Kim, Min-jae Kim, Young-Gwon, Jin-su Kim; Woo-Young Jung, Hee-Chan, Jae-Sung Lee, Son; Ui-Jo Hwang e Chang-Hoon. Técnico: Paulo Bento

Retrospecto Brasil x Coréia do Sul

O último jogo entre as seleções do Brasil e da Coréia do Sul aconteceu em 19 de novembro de 2019, em amistoso no Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Pelo placar de 3 x 0, a Seleção Brasileira levou a melhor com gols de Paquetá, Coutinho e Danilo.

Este não foi o primeiro e nem será o último confronto das equipes. Ao todo, as seleções se enfrentaram em 6 oportunidades, de acordo com dados do portal O Gol. São cinco vitórias para o Brasil e um triunfo ao time sul-coreano.

Saiba como foi o último jogo entre os times.

Quem o Brasil vai enfrentar na Copa do Mundo de 2022?

O Brasil vai jogar contra Sérvia, Suíça e Camarões no grupo G pela primeira fase da Copa do Mundo do Catar.

A estreia da Seleção está marcada para quinta-feira, no dia 24 de novembro de 2022, contra a Sérvia a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

Depois, enfrenta a Suíça na segunda-feira, 28, e por fim Camarões, na terceira rodada na sexta-feira, 2 de dezembro deste ano.

A Rede Globo é a grande responsável por exibir todos os confrontos da Copa do Mundo em uma programação especial e inteiramente voltada para o Mundial, assim como o SporTV e GloboPlay