Onde assistir o jogo do Cuiabá hoje na Sul-Americana e horário (18/05)

Equipe enfrenta o River Plate do Uruguai nesta quarta-feira, 18 de maio, pela quinta rodada da competição; ambas as equipes não tem mais chances de classificação

Disputando a penúltima rodada do grupo B na Copa Sul-Americana em 2022, River Plate e Cuiabá entram em campo nesta quarta-feira, 18 de maio, apenas para cumprir tabela a partir das 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Centenário, no Uruguai. Confira todas as informações e saiba onde assistir o jogo do Cuiabá hoje ao vivo.

Onde assistir o jogo do Cuiabá hoje na Sul-Americana?

O jogo do Cuiabá hoje vai passar ao vivo na Conmebol TV, a partir das 19h15, pelo horário de Brasília.

Responsável exclusiva pelas transmissões da Copa Sul-Americana na temporada, a emissora da Conmebol exibe todos os lances do confronto nesta quarta-feira ao vivo para todo o Brasil.

O canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro e a DirecTV GO. Além disso, para quem gosta de curtir online, as plataformas do Now, Sky Play e da própria DirecTV também estão avaliadas como maneiras de assistir ao vivo.

Informações do jogo River Plate x Cuiabá hoje:

Data: 18/05/2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Centenário, no Uruguai

Onde assistir: Conmebol TV

River Plate e Cuiabá na Sul-Americana

Com três pontos na lanterna do grupo B, o River Plate do Uruguai não tem mais chances de se classificar até a próxima fase da competição sul-americana. Por esse motivo, os anfitriões apenas cumpre tabela em busca de um bom resultado até o fim da primeira fase. Ao todo, foram uma vitória e três derrotas.

Do outro lado, o Cuiabá tem a mesma pontuação em 3º lugar na tabela do grupo. Também sem chances de classificação, já que só ganhou uma partida até aqui e perdeu as outras três que disputou na competição, apenas cumpre tabela jogando fora de casa, no Uruguai. O técnico William Araújo, substituto do comandante Pintado após a sua saída, deve vir com time misto.

Escalação do River Plate: Ichazo; Galleto, Aja, Brunelli, Clar; Pereira, Montiel, Fonseca, Urreta; López e Borbas. Técnico: Gustavo Díaz

Escalação do Cuiabá: João Carlos; Joaquim, Paulão, Daniel; Igor Cariús, Rivas, Marcão, Pepê; Jonathan Cafú, Marquinhos e André Luis: Técnico: William Araújo

Último jogo de River Plate x Cuiabá:

A última vez que River Plate e Cuiabá se enfrentaram aconteceu em 27 de abril de 2022, na temporada atual, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana.

Por 2 x 1, a equipe do River levou a melhor com gols de Salaberry e Pablo Nicólas. Do outro lado, Marquinhos descontou.

Confira no vídeo como foi o último jogo entre as equipes.