Jogo do Botafogo x Portuguesa hoje pelo Campeonato Carioca (8/3)

Válido pela última rodada do Campeonato Carioca, o Botafogo entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar a Portuguesa. O jogo do Botafogo hoje vai ser no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, às 21h10 (Horário de Brasília), com transmissão de graça ao vivo.

O Fogão busca a vitória para garantir a classificação até a semifinal do Campeonato Carioca.

Onde vai ser transmitido o jogo do Botafogo hoje ao vivo

O jogo do Botafogo hoje no Campeonato Carioca será transmitido no CazéTV, no Youtube e na Twitch, ao vivo e de graça para todo o Brasil. Nenhum canal de televisão vai passar a partida nesta quarta.

O torcedor deve saber que não dá para assistir ao jogo entre Botafogo e Portuguesa na TV hoje. Isso porque o Botafogo e o Vasco não chegaram a um acordo com a Bandeirantes e a FERJ. Por isso, todos os embates em que são mandantes são transmitidos no CazéTV.

Dá para assistir de graça pela plataforma de vídeos Youtube, no site ou nos aplicativos, como também na Twitch, para quem já está acostumado a seguir o influenciador Casimiro nas redes.

Escalações de Botafogo x Portuguesa

Pela última rodada do Campeonato Carioca, os times de Botafogo x Portuguesa devem entrar em campo nesta quarta-feira da seguinte maneira:

Escalação do Botafogo hoje: Lucas Perri;

JP Galvão,

Adryelson,

Victor Cuesta,

Hugo;

Tchê Tchê,

Gabril Pires,

Marlon Freitas;

Carlos Alberto,

Victor Sá,

Matheus Nascimento.

Escalação do jogo do Boavista hoje: Fernando;

Gustavo,

Diogo Rangel,

Kevem,

Plínio;

Lucas Lucena,

Ryan Guilherme,

Caio Felipe;

Marquinhos,

Pablo,

Éder Lima.

Decisões na última rodada da Taça Guanabara

A décima primeira rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca, será decisiva para muitas equipes.

Na parte de cima da tabela, o Flamengo e o Fluminense protagonizam o confronto direto pelo título. O vencedor será coroado o campeão da Taça Guanabara. O Vasco briga pela vitória contra o Bangu para confirmar o seu espaço na próxima etapa da competição, assim como Volta Redonda e Botafogo.

Na parte de baixo, Boavista e Resende vão brigar na última rodada contra o rebaixamento. Aquele que perder desce para a segunda divisão. O Resende é o atual lanterna e, caso os dois times vençam, é ele quem será o azarado da vez.

Confira a tabela de classificação do Campeonato Carioca 2023