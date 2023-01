Saiba como assistir ao jogo de hoje no Paulistão. Foto: Reprodução Ari Ferreira / RB Bragantino

Equipes disputam a quarta rodada do Campeonato Paulista nesta quarta-feira

Onde assistir o jogo do RB Bragantino x Ferroviária hoje no Paulistão - 25/01/2023

Onde assistir o jogo do RB Bragantino x Ferroviária hoje no Paulistão – 25/01/2023

Após a derrota no fim de semana, o RB Bragantino volta a jogar pelo Campeonato Paulista nesta quarta-feira, 25 de janeiro, diante da Ferroviária. Válido pela quarta rodada, o jogo do RB Bragantino hoje vai começar às 19h (Horário de Brasília) no Estádio Nabi Abi Chedid. O elenco de Araraquara, por outro lado, só tem um triunfo na competição.

O Bragantino perdeu para a Portuguesa na última rodada, enquanto a Ferroviária foi derrotada em casa pelo Santo André na competição.

Transmissão do jogo do RB Bragantino hoje ao vivo

O jogo do RB Bragantino hoje vai passar no Premiere e Paulistão Play às 19h, horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o pay-per-view exibe a partida entre RB Bragantino e Ferroviária nesta quarta-feiar para todos os estados do Brasil, através das operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

O torcedor deve pagar valor extra na mensalidade para obter o pacote de canais. Pelo GloboPlay dá para assistir a retransmissão do Premiere tanto pelo site como no aplicativo para celular, tablet ou smartv.

Outra opção é o Paulistão Play, plataforma de streaming disponível no site da Federação Paulista de Futebol. Disponível por assinatura, o torcedor deve desembolar R$ 27,90 por mês ou R$ 75,33 no ano.

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

TV: Premiere

Online: Paulistão Play e GloboPlay

Luan Patrick é reforço do Braga

O Bragantino anunciou na última terça-feira mais um reforço para compor o elenco na temporada 2023. Trata-se do zagueiro Luan Patrick, que chega por empréstimo até dezembro de 2023.

Emprestado pelo Athletico PR, o atleta de 21 anos atuou pelo América Mineiro no ano passado. Ele se formou nas categorias de base do Furacão, com estreia em 2020 no time profissional.

Em 2019, Luan Patrick foi campeão do Mundial sub 17 com a Seleção Brasileira.

Quarta rodada do Campeonato Paulista

Além do jogo do RB Bragantino hoje, outros embates serão realizados nesta semana pela quarta rodada do Campeonato Paulista na primeira fase.

TERÇA-FEIRA, 24/01:

20h - Corinthians x Guarani

QUARTA-FEIRA, 25/01:

19h - RB Bragantino x Ferroviária

19h30 - Ituano x Palmeiras

20h30 - Santo André x Botafogo SP

21h35 - Santos x Água Santa

QUINTA-FEIRA, 26/01:

15h30 - São Bento x Inter de Limeira

19h30 - Mirassol x São Bernardo

21h30 - São Paulo x Portuguesa

LEIA TAMBÉM

CR7: Quantas Champions tem o Cristiano Ronaldo?