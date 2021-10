Onde assistir o jogo do Verona x Juventus hoje ao vivo e horário (30/10)

Buscando o topo da tabela, a Juventus visita o Verona neste sábado, 30/10, às 13h (horário de Brasília), pela décima primeira rodada do Campeonato Italiano no Estádio Marcantonio Bentegodi. Confira todas as informações que você precisa e onde assistir ao vivo o jogo da Juventus hoje.

Onde assistir o jogo do Verona x Juventus hoje ao vivo? O confronto entre Verona e Juventus terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada, a partir das 13h (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo.

Data: 30 de outubro de 2021

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Estádio Marcantonio Bentegodi, cidade de Verona, na Itália

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Verona x Juventus

O elenco da casa não poderá contar com Frabotta, enquanto o técnico Allegri, da Juventus, não terá Moises Kean, Chiesa e De Sciglio, já que ficaram de fora da convocação divulgada pelo clube.

Verona : Montipo; Sutalo, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Hongla, Veloso, Tameze; Lasagna, Barák; Kalinic

: Montipo; Sutalo, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Hongla, Veloso, Tameze; Lasagna, Barák; Kalinic Juventus: Szczesny; Danilo, Alex Sandro, De Ligt, Bonucci; Cuadrado, Bentacur, Arthur, Bernardeschi; Dybala, Morata

Principais informações sobre o jogo de hoje

O elenco do Verona ficou no empate com a Udinese durante a semana. Em 10ª posição com 12 pontos, o time precisa recuperar o bom futebol se quiser permanecer na elite do Campeonato Italiano e principalmente seguir no páreo com as outras equipes. Ao todo, contabiliza três vitórias, três empates e quatro derrotas.

Enquanto isso, a Juventus foi derrotada na última quarta-feira pelo Sassuolo. O elenco não conseguiu engrenar neste início de temporada, o que preocupa torcedores da Velha Senhora que busca a recuperação depois de ficar sem o título no ano passado. Em 7ª posição, tem 15 pontos com quatro vitórias.

