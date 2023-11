Onde assistir online jogo do Brasil feminino hoje, dia 30/11

A Seleção Brasileira de futebol feminino enfrenta o Japão nesta quinta-feira, 30 de novembro, em amistoso na Neo Química Arena, em São Paulo, durante a data FIFA. Sob o comando do treinador Arthur Elias, o jogo do Brasil feminino começa às 15h15 (de Brasília) e tem transmissão ao vivo.

Quem vai transmitir o jogo do Brasil feminino na internet hoje?

Com narração de Renata Silveira e comentários de Ricardinho e Ana Thaís Matos, a Globo transmite na TV aberta o jogo do Brasil feminino contra o Japão para todo o país. Ao mesmo tempo, o Sportv exibe o amistoso feminino na televisão paga com Natália Lara e os comentários de Dodô e Renata Mendonça.

Também dá para assistir de graça na internet através do Globoplay e o aplicativo Canais Globo para quem é assinante das operadoras de TV por assinatura.

Globoplay

O serviço de streaming de áudio e vídeos Globoplay disponibiliza o sinal da Globo, de graça, e Sportv, para assinantes, em tempo real. É possível assistir os dois canais pelo computador e no aplicativo do celular, tablet, smartv e gadgets que reproduzem o sinal da plataforma na TV.

Não precisa ser assinante para acompanhar a programação ao vivo da TV Globo. Basta se cadastrar de maneira gratuita no site, através da Conta Globo, e assistir. Quem tem o plano 'Globoplay + canais ao vivo' pode ver o Sportv ao vivo.

Passo 1: acesse www.globoplay.globo.com ou baixe o aplicativo Globoplay em seu dispositivo. Clique no menu localizado à esquerda e, em seguida, em 'Entrar'.

Passo 2: o primeiro passo para assistir a Globo de graça é se inscrever na Conta Globo. É de graça e não há necessidade em ser assinante para isso.

Digite o email e a senha caso já tenha uma conta ou clique em 'cadastre-se'. Se preferir, dá para acessar através de uma conta Google, Facebook ou Apple.

Passo 3: Assim que finalizar o cadastro na Conta Globo, você será redirecionado para a página inicial. Depois, clique em 'Agora na TV', vá até a programação de canais e clique no ícone da Globo.

É possível assistir ao vivo em qualquer lugar do país, de acordo com a sua localização.

O que é o amistoso do futebol feminino?

No futebol, um jogo amistoso é um encontro entre dois clubes ou seleções cujo objetivo é apenas recreativo, isto é, não vale pontos, classificação ou títulos para nenhum dos elencos. No entanto, o amistoso é disputado como uma partida oficial, sob as regras da FIFA, com arbitragens e substituições durante os dois tempos.

No futebol feminino, o regulamento é o mesmo do que no masculino. Quando duas seleções se encontram, o intuito é treinar o seu elenco para a competição oficial mais próxima no calendário, no caso de Brasil e Japão as Olimpíadas de Paris, em 2024.

O amistoso é disputado em dois tempos de 45 minutos, com acréscimos se necessário. Como o confronto amigável não dá pontos, troféus ou não vale vagas, não há a necessidade de prorrogação ou cobranças de pênaltis em caso de empate entre as equipes.

A Marta vai jogar hoje?

Convocada pelo técnico Arthur Elias, a atacante Marta será titular no amistoso contra o Japão nesta quinta-feira, na Neo Química Arena. Após a eliminação na fase de grupos, a Rainha confirmou que não vai mais disputar Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, mas em amistosos, eliminatórias e competições como a Copa América e Olimpíadas segue vestindo a camisa.

Marta, 37 anos, foi eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo. Segundo o portal de estatísticas O Gol, a jogadora balançou as redes em 115 em 173 partidas disputadas na Seleção Brasileira. Ela nunca venceu o Mundial ou Olimpíadas, mas participou de conquistas da Copa América.

Arthur Elias, novo treinador da Seleção Feminina, deve utilizar Marta, Cristiane e Adriana no ataque, mantendo Antônia, Rafaelle, Lauren na defesa assim como na última partida. Luana Bertolucci e Geyse também são novidades no elenco.

Escalação do jogo do Brasil feminino: Lelê; Antônia, Rafaelle, Lauren, Tamires; Ary Borges, Luana Bertolucci, Geyse Ferreira; Cristiane, Adriana Leal e Marta.

Agenda da Seleção Brasileira até o fim de 2023

A programação da Seleção Brasileira em novembro consiste em três amistosos, dois contra o Japão e um contra a Nicarágua, todos no estado de São Paulo. Os duelos servem como preparação para as Olimpíadas de Paris, no ano que vem, na França.

O Brasil está classificado para a modalidade feminina do futebol e seguirá em busca da sua primeira medalha de ouro, diferente do masculino que contabiliza duas conquistas, em 2016 no Rio de Janeiro e em 2021, em Tóquio.

Acompanhe a agenda do Brasil feminino.

Brasil x Japão | jogo do Brasil feminino

Data: 30 de novembro (quinta-feira)

Horário: 15h15

Local: Neo Química Arena, São Paulo

Transmissão: TV Globo e SporTV

Brasil x Japão | jogo do Brasil feminino

Data: 03 de dezembro (domingo)

Horário: 11h

Local: Estádio Morumbi, São Paulo

Transmissão: TV Globo e SporTV

Brasil x Nicarágua | jogo do Brasil feminino

Data: 06 de dezembro (quarta-feira)

Horário: 18h

Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara

Transmissão: TV Globo e SporTV

