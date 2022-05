Onde assistir Osasuna x Getafe ao vivo, horário e escalações (11/05)

As equipes de Osasuna e Getafe se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 14h (Horário de Brasília), no Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol na reta final da temporada. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Osasuna x Getafe ao vivo.

Onde assistir Osasuna x Getafe ao vivo?

O jogo do Osasuna e Getafe hoje será transmitido ao vivo no Star +, serviço de streaming, a partir das 14h, pelo horário de Brasília.

A plataforma de streaming possui também o direito de transmissão para transmitir os jogos do Campeonato Espanhol nesta temporada. Por isso, sem passar na TV, a opção do torcedor é acompanhar através do produto.

O Star + está disponível para acesso pelo aplicativo de celular, seja Android ou iOS, tablets, computadores e até mesmo na Smart TV.

As diferentes opções de pacotes estão disponíveis no site (www.starplus.com).

Informações do jogo Osasuna x Getafe hoje:

Data: 11/05/2022

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona

Onde assistir: Star +

Prováveis escalações de Osasuna x Getafe:

Manu Sánchez cumpre suspensão e por isso não está apto para jogar nesta quarta-feira.

Escalação do Osasuna: Herrera; Cruz, Hernández, García; Cote, Moncayola, Torró, Vidal; Avila, García e Budimir. Técnico: Jagoba Arrasate

Os visitantes não tem novas baixas para o jogo de hoje.

Escalação do Getafe: Soria; Cuenca, Mitrovic, Dakonam; Aleña, Suárez, Arambarri, Maksimovic, Olivera; Unal e Ramírez. Técnico:

Osasuna e Getafe no Campeonato Espanhol

Ocupando a 9ª posição com 46 pontos, o time do Osasuna não tem mais oportunidade de se classificar em torneios internacionais para a próxima temporada. Isso significa que apenas cumpre tabela nesta quarta-feira, buscando uma melhor colocação. Ao todo, contabiliza doze vitórias, dez empates e treze derrotas.

Enquanto isso, o Getafe se mantém em 15º lugar com 37 pontos. O elenco contou com bons resultados nas últimas semanas, com três rodadas sem perder. Agora, precisa dos três pontos no confronto da rodada, além de torcer por tropeços dos adversários. O time tem, por fim, cinco pontos a mais que o primeiro colocado da degola.

Retrospecto de Osasuna x Getafe:

A última vez que as equipes se enfrentaram aconteceu em 19 de dezembro de 2021, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol, na temporada atual.

Sob o placar de 1 a 0, a equipe do Getafe levou a melhor com gol de Dario Poveda.

Confira a prévia sobre o jogo desta quarta.