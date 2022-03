Onde assistir Peru x Paraguai ao vivo e horário hoje (29/03)

Equipe do Peru luta pela vaga na repescagem da Copa do Mundo nesta terça-feira, 29 de março

Peru e Paraguai disputam nesta terça-feira, a partir das 20h30 (horário de Brasília), a última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, no Estádio Nacional de Lima, no Peru. A seguir, saiba todos os detalhes da transmissão e onde assistir Peru x Paraguai.

Enquanto a seleção do Paraguai não tem mais oportunidades, a equipe peruana busca a vaga na repescagem.

Onde assistir Peru x Paraguai

A partida entre Peru e Paraguai hoje vai ser transmitida no canal SporTV 3, a partir das 20h30, no horário de Brasília.

O canal do SporTV 3 está disponível somente para assinantes em operadoras de TV paga. Para acompanhar ao vivo, o torcedor deve sintonizar o canal. Outra opção, entretanto, é assistir através do aplicativo GloboPlay tanto no computador como pelo smartphone também para assinantes.

Escalação do jogo do Peru x Paraguai

Provável Peru: Gallese, Trauco, Callens, Zambrano, Advíncula, Tapia, Yotún, Cueva, Peña, Carrillo e Lapadula

Provável Paraguai: Antony Silva, Rojas, Balbuena, Luis Felipe , Espínola, Cubas, Sánchez, Ortiz, Almirón, Morales e Enciso

A equipe do Peru entra em campo nesta terça-feira com todo o gás necessário em sua última partida das Eliminatórias da Copa. A seleção da casa precisa vencer o jogo de hoje para garantir-se na repescagem mundial por uma vaga na Copa do Mundo da FIFA. Em quinto lugar com 21 pontos, tem um ponto de vantagem com a Colômbia. Se perder, aí precisa contar com tropeços dos rivais.

Enquanto isso, a seleção do Paraguai apenas cumpre tabela no jogo de hoje já que não tem mais oportunidade de conquistar a vaga no Mundial e muito menos para a repescagem. O elenco aparece em oitavo lugar com 16 pontos, podendo melhorar apenas o seu saldo.

Peru x Paraguai último jogo

O último jogo de Peru e Paraguai foi em 2 de julho de 2021, pelas quartas de final da Copa América em partida única na competição.

Os times empataram em 3 x 3 no tempo normal, mas o Peru levou a melhor na disputa de pênaltis.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo entre os time

