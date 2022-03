Onde assistir Polônia x Suécia e horário das Eliminatórias da Copa 2022

Polônia e Suécia se enfrentam na noite de terça-feira para decidir quem se classificará para o Catar, com um confronto potencialmente saboroso entre dois dos melhores atacantes do futebol mundial. Siga nosso guia sobre onde assistir Polônia x Suécia online, na TV e em seu smartphone, de qualquer lugar do mundo.

Onde assistir Polônia x Suécia ao vivo

O jogo da Polônia e Suécia hoje vai ter transmissão no canal Space e Estádio TNT, a partir das 15h45, no horário de Brasília.

O canal do Space está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Enquanto isso, o streaming da Rede Turner transmite ao vivo o confronto de maneira online através do site (www.estadio.com) ou aplicativo.

O serviço está disponível por R$19,90 ao mês. Entretanto, a parceria da plataforma com operadoras de TV possibilita aos assinantes acesso gratuito. Basta entrar no aplicativo com o mesmo login e assistir como e onde quiser.

Escalação de Polônia e Suécia

Provável Polônia: Szczęsny, Bednarek, Dawidowicz, Kedziora, Linetty, Cash, Puchacz, Klich, Moder, Piatek e Lewandowski

Provável Suécia: Olsen, Danielson, Lindelof, Nilsson, Olsson, Claesson, Ohlsson, Ekdal, Forsberg, Kulusevski e Isak

A Polônia garantiu a vaga na final da Repescagem da Europa após a Rússia ser automaticamente eliminada pela UEFA. Entretanto, a seleção fez bonito na primeira fase das Eliminatórias, garantindo-se em segundo lugar no grupo I com 20 pontos, colecionando seis vitórias, dois empates e duas derrotas.

Enquanto isso, a Suécia também bateu na trave durante a primeira fase das Eliminatórias da Europa. No grupo B, terminou em segundo lugar com 15 pontos, apenas quatro a menos do que a líder Espanha. Ao todo, conquistou cinco vitórias e três derrotas, pronta para participar da repescagem. Com o retorno de Ibrahimovic, venceu a República Tcheca e, por isso, entra com toda a confiança para disputar o jogo de hoje.

As equipes já se enfrentaram duas vezes em toda a história do futebol. O último encontro foi em 25 de outubro de 1989, com a vitória da Suécia pelo placar de 2 x 0, com gols de Peter Larsson e Ekstrom.

Quais seleções estão classificadas para a Copa do Mundo?

Vinte equipes já estão classificadas para a Copa do Mundo do Catar. São elas Catar, Brasil, Argentina, Alemanha, Dinamarca, França, Bélgica, Croácia, Espanha, Sérvia, Inglaterra, Suíça, Holanda, Irã, Coréia do Sul, Japão, Arábia Saudita, Equador, Uruguai e Canadá.

A Copa do Mundo oferece 32 vagas para seleções em novembro. Com as vinte já classificadas, ainda faltam doze em busca do tão sonhado convite ao maior evento de futebol do mundo.

Playoffs da Copa do Mundo FIFA 2022, jogos europeus

Terça-feira, 29 de março

Polônia x Suécia

Macedônia do Norte x Portugal

Junho, data a definir

Escócia/Ucrânia vs País de Gales

