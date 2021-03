Zlatan Ibrahimovic: conheça a trajetória do craque sueco

Um gigante do futebol europeu. É assim que podemos descrever o atacante Zlatan Ibrahimovic. O sueco chama a atenção dentro e fora de campo, seja pelo seu jeito egocêntrico de ser ou o futebol inegavelmente incrível. Aos 39 anos, o jogador continua escrevendo a sua história no futebol dia após dia. Então, conheça mais sobre o astro Ibrahimovic.

Quem é Zlatan Ibrahimovic?

Nascido em Malmö, na Suécia, o jogador de 39 anos deu os primeiros passos no futebol nas categorias de base em sua cidade natal. Em 2001, o atacante chamou a atenção dos dirigentes do Ajax, transferindo-se no mesmo ano.

Foi em 2004 que Ibrah chegou ao futebol italiano após ser contratado pela Juventus, mas não obteve êxito. Então, dois anos depois, a Inter de Milão repatriou o sueco, deslanchando na equipe de Milão, sendo quatro vezes campeão da Itália. Em 2009, jogou pelo Barcelona em uma nova experiência, jogando ao lado de grandes craques como Lionel Messi, Iniesta e Thierry Henry.

Em 2010, teve a sua primeira passagem pelo Milan após empréstimo. Venceu, naquela temporada, o Campeonato Italiano e a Supertaça da Itália. No Paris Saint-Germain, em 2012, foi onde conquistou mais troféus em toda a sua carreira, além de uma experiência duradoura. Lá, trouxe para a capital francesa treze títulos.

Pensando em encerrar a carreira, Ibrah parou no Manchester United em 2016. Lá, entretanto, não obteve sucesso já que sofreu com lesões. No ano seguinte, defendeu o Los Angeles Galaxy na MLS, nos Estados Unidos. Agora, com 39 anos, Ibrah segue no Milan em busca de mais títulos e triunfos.

Números de Ibrahimovic na carreira

Em toda a sua carreira, Ibrah vestiu a camisa de oito clubes. Os números são impressionantes, tendo marcado 483 gols, segundo o site Transfermarket. No quesito títulos, Ibrahimovic conquistou 32 troféus. No PSG, entretanto, foi o mais vitorioso com treze, enquanto no Milan, em 2010, obteve apenas dois.

Polêmicas envolvendo Ibrahimovic

Além de seu futebol excepcional, o atacante também é conhecido por ter um grande ego, soltando frases que demonstram todo o seu amor próprio e passando até mesmo a imagem de arrogante para muitos. Assim, na lista de sentenças de Zlatan, constam: “É verdade que não sei muito sobre os jogadores aqui, mas eles definitivamente sabem quem eu sou.”,.

Ou até mesmo quando se trata de sua esposa, com a seguinte expressão: “O que você quer dizer com ‘presente?’ Ela pegou Zlatan” sobre ser o presente ideal. No quesito ostentação, o jogador também já deu declarações brincando sobre gastar demais: “Estamos procurando um apartamento. Se não encontrarmos nada, provavelmente vou comprar o hotel” quando chegou ao PSG em 2012.

Vestindo a camisa do Milan na temporada 2020/21, o sueco se estranhou com Lukaku, em partida contra a Inter de Milão na Copa da Itália em fevereiro. Houve muita provocação de ambas as partes, além de uma acusação de racismo e intolerância religiosa contra o sueco. No dia seguinte, em suas redes sociais, Ibrah postou a seguinte mensagem: “No mundo de Zlatan não há lugar para racismo. Nós somos todos da mesma raça, somos todos iguais. Somos todos jogadores e alguns são melhores que outros”.

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race – we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) January 27, 2021

Ibrahimovic volta a defender a Seleção da Suécia em 2021

Após a Eurocopa de 2016, o atleta decidiu aposentar-se da Seleção da Suécia. Porém, meses antes da Copa do Mundo em 2018, na Rússia, Ibrahimovic voltou atrás de sua decisão e tentou retornar para o plantel de jogadores de seu país, mas já era tarde demais. Na competição, mesmo sem Ibrah a Suécia chegou nas quartas de final. Eliminada pela Inglaterra, teve o melhor desempenho do país na competição desde 1994, de acordo com o portal Sky Sports.

Em março de 2021, o jogador chegou em um acordo e informou que vestirá novamente a camisa amarela, tornando-se o jogador mais velho da história a jogar pela seleção sueca. Aos números, detém 62 gols em 112 jogos entre 2001 e 2016.

