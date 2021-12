Onde assistir Porto x Benfica hoje: canal, horário e escalações – 30/12

Depois do encontro pela Taça de Portugal com a vitória do Porto, equipes agora se enfrentam pelo Campeonato Português

Em confronto pela liderança, as equipes de Porto e Benfica se enfrentam nesta quinta-feira, 30/12, com a bola rolando a partir das 18h (horário de Brasília), pela décima sexta rodada do Campeonato Português no Estádio do Dragão. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo do Porto x Benfica hoje ao vivo pela TV e online.

Onde assistir jogo do Porto x Benfica hoje: O canal Fox Sports, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Português ao vivo nesta quinta-feira.

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Dragão, cidade de Porto, em Portugal

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de superar o Benfica na última semana pela Taça de Portugal, o Porto volta a enfrentar o adversário nesta quinta pelo Campeonato Português, onde os dois estão em confronto pela liderança. Se o elenco anfitrião vencer, pode assumir provisoriamente a liderança já que tem a vantagem no saldo de gols, enquanto contabiliza treze vitórias e dois empates.

Com a demissão de Jorge Jesus que agravou ainda mais a crise nos bastidores, o Benfica volta a jogar nesta quinta-feira sob o comando de Nélson Veríssimo pelo Campeonato Português. O elenco de Lisboa se mantém em terceiro lugar com 37 pontos, isto é, está vivo na busca pela liderança enquanto tem doze vitórias, um empate e duas derrotas na temporada.

Escalações do jogo do Porto e Benfica hoje:

Pepe, Marcano e Marko Grujic são os desfalques dos anfitriões.

Do outro lado, o Benfica não poderá contar com Otamendi, Rodrinho Pinho, Lucas Veríssimo, Radonjic e Ñúnez.

Porto: Costa; Sanusi, Mbemba, Cardoso, João Mário; Uribe, Díaz, Vitinha, Otávio; Taremi, Toni Martínez

Benfica: Vlachodimos; Almeida, Morato, Vertonghen; Weigl, Gilberto, Mário, Lazaro; Rafa, Éverton Cebolinha, Yaremchuk

