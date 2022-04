Onde assistir Porto x Santa Clara ao vivo e horário hoje (04/04)

Porto e Santa Clara se enfrentam nesta segunda-feira, a partir das 16h15 (Horário de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Português de 2022, no Estádio do Dragão, em Porto. Saiba a seguir quais são os detalhes e onde assistir o jogo Porto x Santa Clara ao vivo.

O Porto vem de vitória contra o Boavista, enquanto o Santa Clara empatou com Belenenses

Onde assistir Porto x Santa Clara ao vivo

O jogo do Porto e Santa Clara hoje será transmitido ao vivo no ESPN 3 e Star +, a partir das 16h15, horário de Brasília.

O canal da ESPN 3 vai passar o jogo do Campeonato Português nesta segunda-feira, 4 de abril de 2022, ao vivo para todos os estados do Brasil. A emissora, entretanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Além disso, o serviço de streaming Star +, da Rede Disney, também transmite. A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou aplicativo no Android e iOS pelos valores de R$32,90 até R$45,90.

Provável escalação de Porto e Santa Clara

Escalação do Porto: Diogo Costa, Sanusi, Mbemba, Pepe, Mário, Vitinha, Galeno, Uribe, Otávio, Evanílson e Taremi

Escalação do Santa Clara: Pereira, Ramos, Boateng, Tassano, Mansur, Lincoln, Morita, Nené, Ricardinho, Costa e Barreto

O elenco do Porto continua vivo na briga pelo título do Campeonato Português este ano. Em primeiro lugar, possui 73 pontos com três de vantagem diante do segundo colocado, o Sporting. Por isso, deve vencer o jogo desta segunda-feira para continuar o seu legado na competição.

Enquanto isso, o Santa Clara aparece em décimo lugar com 31 pontos, ou seja, venceu sete partidas, empatou dez e perdeu também dez. Agora, espera contar com o resultado desta segunda no Campeonato Português para subir na classificação e quem sabe chegar até o topo por uma vaga em torneios internacionais.

Porto x Santa Clara último jogo

07/11/2021 – Santa Clara 0 x 3 Porto – Campeonato Português

26/10/2021 – Santa Clara 3 x 1 Porto – Taça da Liga Portuguesa

03/04/2021 – Porto 2 x 1 Santa Clara – Campeonato Português

Confira no vídeo a seguir o último jogo entre os times.

