Onde assistir Porto x Sporting ao vivo e horário da semifinal (21/04)

É decisão na Taça de Portugal hoje. Nesta quinta-feira, Porto e Sporting disputam a partida de volta na semifinal a partir das 16h15 (Horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto. O time da casa tem a vantagem do primeiro confronto. Dessa maneira, saiba onde assistir Porto x Sporting ao vivo.

O primeiro jogo teve a vitória do Porto por 2 a 1. Agora, o time da casa só precisa de um empate para se classificar até a grande final do torneio.

Onde assistir Porto x Sporting ao vivo?

O jogo do Porto e Sporting hoje vai passar ao vivo no Star +, a partir das 16h15, pelo horário de Brasília.

Para o torcedor que quer acompanhar a decisão na Taça de Portugal, o Star +, serviço de streaming da Disney, vai transmitir com exclusividade nesta quinta-feira.

Se você é assinante, pode assistir através do computador, tablet, SmarTV ou até no celular. Se você ainda não é membro da plataforma, deve entrar no site (www.starplus.com) e, pelos valores de R$32,90 até R$45,90, escolher o melhor pacote para você e assistir ao conteúdo inédito.

Informações de onde assistir Porto x Sporting hoje

Data: 21/04/2022

Horário: 16h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Dragão, em Porto.

Onde assistir: ESPN 2 e Star +

+ História da Liga Europa: conheça a trajetória do torneio de futebol

Porto x Sporting no futebol português

O Porto saiu na frente na semifinal da Taça de Portugal. Com gols de Taremi e Francisco, o grupo só precisa de um empate no jogo desta quinta-feira para se classificar até a final da competição, onde deverá enfrentar o Tondela. Na temporada, o grupo é o líder do Campeonato Português com 82 pontos.

Do outro lado, o Sporting também faz uma boa campanha na temporada, mas deixou a desejar no primeiro encontro da semifinal pelo torneio português no fim do mês de março. Agora, terá a oportunidade de correr atrás do resultado para se classificar até a final em busca do título. Para vencer, terá de marcar dois gols ou mais.

Escalação do Porto x Sporting

Escalação do Porto:​ Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Semedo e Wendell; Grujic, Vitinha, Otávio e Pepê; Evanilson e Taremi.

Escalação do Sporting: Adán; Porro, Inácio, Coates e Reis; Palinha, Ugarte, Nunes; Gonçalves (Sarabia), Santos e Slimani.

Últimos jogos Porto x Sporting

Sporting 1 x 2 Porto – 02/03/2022 – Taça de Portugal

Porto 2 x 2 Sporting – 11/02/2022 – Campeonato Português

Sporting 1 x 1 Porto – 11/09/2021 – Campeonato Português

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Aproveite e siga o DCI no Google News