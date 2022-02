Onde assistir Porto x Sporting hoje, horário e escalações do jogo – 11/02

A abertura da 22ª rodada do Campeonato Português apresenta o clássico entre Porto e Sporting, com a bola rolando a partir das 17h15 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão pela temporada. Além de saber a transmissão ao vivo, saiba as escalações, horários e onde assistir o jogo do Porto x Sporting hoje.

Onde assistir Porto x Sporting

A transmissão do jogo entre Porto e Sporting vai acontecer no canal ESPN 2 (TV paga) e Star + (Serviço de Streaming) somente para assinantes em todo o Brasil a partir das cinco e quinze horas da tarde.

A plataforma de streaming está disponível apenas para assinantes, com os serviços à venda no site (www.starplus.com) pelos preços de R$32,90 até R$45,90.

Horário: 17h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Dragão

TV: ESPN 2

Online: Star +

Manafá é o único desfalque do Porto.

Do outro lado, os visitantes só não vão contar com Pedro Porro, suspenso.

Escalação do Porto: Marchesín; Sanusi, Mbemba, Pepe, João Mário; Uribe, Aquino, Vitinha, Otávio; Evanilson, Vieira

Escalação do Sporting: Adán; Inácio, Coates, Feddal; Matheus Reis, João Palhinha, Nunes, Esgaio; Pote, Paulinho, Pablo Sarabia

Escalação de Porto e Sporting

PORTO: Depois de vencer o Arouca no último fim de semana e contabilizar a quinta vitória seguida, o Porto se mantém em primeiro lugar com 59 pontos, uma vantagem de seis pontos com o segundo colocado na tabela do Campeonato Português. No entanto, a disputa entre os três primeiros segue viva e, em qualquer momento, tudo pode mudar.

SPORTING: O atual campeão português também vem de vitória na última rodada ao superar o Famalicão em casa. Agora, tem pela frente um dos seus maiores adversários no futebol português e, para isso, o técnico Rúben Amorim deve manter os principais titulares a fim de levar para casa os três pontos.

Acompanhe como foi o último jogo entre Porto x Sporting.

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI