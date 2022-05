Onde assistir Racing x River Plate URU hoje, horário e escalações (26/05)

Equipe do Racing precisa vencer o confronto desta quinta para se classificar para as oitavas de final da Sul-Americana

Valendo a classificação para o mata-mata da Sul-Americana, o Racing enfrenta o River Plate do Uruguai nesta quinta-feira, 26 de maio, a partir das 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Buenos Aires, pela última rodada do grupo B. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Racing x River Plate hoje

Onde assistir Racing x River Plate URU ao vivo?

O jogo entre Racing e River Plate hoje será transmitido ao vivo no canal Conmebol TV, a partir das 19h15, pelo horário de Brasília.

Responsável pelos direitos de transmissão da Copa Sul-Americana, o canal da Conmebol é responsável por transmitir todas as emoções do jogo nesta quinta-feira, válido pela última rodada.

Para assistir, é necessário ser assinante das operadoras Sky, Claro ou DirecTV GO. Se preferir, pode assistir online através das plataformas do Now, Sky Play ou DirecTV GO.

Informações do jogo Racing x River Plate hoje:

Data: 26/05/2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Presidente Perón, em Buenos Aires

Onde assistir: Conmebol TV

+Sorteio da Sul-Americana 2022: times classificados, data e horário

Racing e River Plate na Sul-Americana

Líder do grupo com 12 pontos, o Racing precisa dos três pontos nesta quinta-feira para se classificar até a próxima etapa da Sul-Americana. Porém, se empatar também garante a sua vaga na primeira etapa do mata-mata porque tem vantagem diante do Melgar, segundo colocado no grupo.

Do outro lado, o River Plate do Uruguai vem na última posição do grupo com 3 pontos, ou seja, não tem mais chances de se classificar até a próxima etapa. Por isso, o confronto desta quinta serve apenas para cumprir tabela e quem sabe para melhorar os números.

Escalação do Racing: Matías Tagliamonte; Mena, Domínguez, Mura, Insúa; Miranda, Moreno, Alcaraz; Chancalay, Copetti e Cardona. Técnico: Fernando Gago

Escalação do River Plate URU: Ichazo; Pereira, Aja, Salaberry, Brunelli, Nápoli; Fonseca, Montiel, Lavega; Sosa e López de Leon. Técnico: Gustavo Díaz

Último jogo Racing x River Plate

A última vez que as equipes de Racing e River Plate do Uruguai se enfrentaram aconteceu em 7 de abril de 2022, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana, válido pela fase de grupos.

Por 1 x 0, a equipe do Racing levou a melhor com gol de Leonel Miranda.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre as equipes.