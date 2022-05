Sorteio da Sul-Americana 2022: times classificados, data e horário

A fase de grupos da Copa Sul-Americana vai se encaminhando para o fim, onde os líderes de cada um dos oito grupos se garante com a classificação até as oitavas de final. Dezesseis times vão disputar o mata-mata da segunda competição mais importante do continente em busca do tão sonhado título. Confira a seguir quando vai ser o sorteio da Sul Americana 2022 e como vai funcionar.

+Sorteio das oitavas da Libertadores 2022: classificados, data e horário

Quando vai ser o sorteio das oitavas da Sul-Americana 2022?

O sorteio das oitavas da Copa Sul-Americana vai ser em 27 de maio de 2022, sexta-feira, a partir das 13h (Horário de Brasília), em Assunção, no Paraguai, na sede da Conmebol.

Dezesseis equipes participam da próxima fase, divididas em dois potes no sorteio. O pote de número 1 conta com os oito times líderes da Sul-Americana, e o 2 com os que terminaram em terceiro lugar nos grupos da Libertadores. O elenco sorteado do pote 1 vai enfrentar o sorteado do pote 2, e assim por diante.

Para definir o mando de campo, a Conmebol define um ranking de acordo com o desempenho das equipes de 1 a 8 na Sul-Americana, e do número 9 até o 16 na Libertadores. Os melhores colocados, no caso o primeiro lugar, decidem os jogos em casa.

Não há restrições na primeira fase do mata-mata, onde equipes do mesmo país podem se enfrentar, assim como aqueles que foram adversários na fase anterior.

Classificados para as oitavas de final da Sul-Americana 2022

Até o momento, somente o São Paulo está classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Com a bola rolando na última rodada da fase de grupos, as sete outras equipes prometem buscar a liderança seja como for até alcançarem o mata-mata da competição. Diferente da Libertadores, a Sul-Americana oferece apenas uma vaga no mata-mata.

Ainda estão na disputa os brasileiros Santos, Internacional, Ceará, Fluminense e Atlético Goianiense. Os argentinos também dominam as indicações com Racing, Independiente, Union de Santa Fé e Lanús.

Confira como está a situação em cada um dos grupos na Sul-Americana e quem ainda possui chances de avançar.

GRUPO A:

Lanús, Barcelona de Guayaquill e Montevideo brigam pela vaga

GRUPO B:

Racing e Melgar disputam a liderança do grupo

GRUPO C:

Santos e Unión La Calera jogam a última rodada pela vaga do grupo

GRUPO D:

São Paulo já está classificado

GRUPO E:

Internacional e Guaireña disputam a vaga

GRUPO F:

Atlético GO e LDU Quito estão vivos na disputa pela vaga única

GRUPO G:

Ceará e Independiente disputam a vaga

GRUPO H:

Junior Barranquilla, Unión de Santa Fé e Fluminense tem chances

Quando vai começar as oitavas da Sul-Americana?

As oitavas de final serão disputadas em dois jogos, no sistema de ida e volta, marcado para começar em 28 de junho deste ano, sem horário confirmado. A transmissão fica por conta do canal da Conmebol TV, exclusivo.

No início da temporada, a Conmebol divulgou o calendário oficial da competição, com todas as datas do mata-mata, incluindo as oitavas de final. Serão três dias de confrontos nas oitavas e também pelas quartas de final.

A partir da semifinal, os jogos serão disputados em dois dias para a ida e dois para a volta.

Oitavas de final – 28, 29 e 30 de junho (ida) / 5, 6 e 7 de julho (volta)

Quartas de final – 2, 3 e 4 de agosto (ida) / 9, 10 e 11 de agosto (volta)

Semifinal – 31 de agosto e 1 de setembro (ida) / 7 e 8 de setembro (volta)

Final – 1 de outubro

Onde assistir o sorteio das oitavas da Sul-Americana?

O sorteio da Sul-Americana vai passar ao vivo no canal do SBT no Youtube, na ESPN e Star +, a partir das 13h, pelo horário de Brasília.

De graça, o torcedor pode acompanhar através do canal da emissora SBT pelo Youtube. Basta sintonizar através da plataforma de vídeos o canal e curtir ao vivo pelo celular, computador ou até mesmo na smart TV.

Para quem gosta de curtir pela TV, o canal da ESPN é o grande responsável por transmitir as emoções do sorteio na temporada. Se preferir, o Star + também exibe aos assinantes através do seu aplicativo.