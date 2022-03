Onde assistir Remo x Caeté ao vivo na TV e horário – 22/03/2022

Nesta terça-feira, Remo e Caeté entram em campo a partir das 20h (horário de Brasília), pelo jogo de volta nas quartas do Campeonato Paraense, no Estádio Evandro Almeida, em Belém. Dessa maneira, confira as principais informações de onde assistir Remo x Caeté.

No confronto de ida, as equipes ficaram em 1 a 1. Agora, quem vencer o confronto está classificado para a semifinal de maneira direta. Em caso de igualdade, os pênaltis vão acontecer.

Onde assistir Remo x Caeté

O jogo do Remo e Caeté hoje vai passar ao vivo na TV Cultura e Youtube, a partir das 20h, pelo horário de Brasília.

A partida vai passar na emissora gratuita somente para o estado do Pará no horário definido, com pré-jogo e também o pós com entrevistas e quadros. Para quem não pode acompanhar pela TV, o canal da TV Cultura no Youtube retransmite as imagens do jogo pela internet.

Escalação de Remo e Caeté

Favorito no duelo desta terça-feira, o Remo entra em campo disposto a dar o melhor para garantir-se na semifinal do Campeonato Paraense em busca do 47º título. Na primeira fase, terminou em primeiro lugar no grupo C com 14 pontos, contabilizando três vitórias e cinco empates.

Provável Remo: Vinicius, Ricardo Luz, Everton Sena, Marlon, Leonan, Anderson, Pingo, Marco Antônio, Erick Flores, Bruno Alves e Raul

Em busca do seu primeiro título estadual, o Caeté promete colocar me campo os seus melhores jogadores para chegar até a semifinal do Campeonato Paraense e fazer história. Na primeira fase, o elenco terminou em terceiro lugar com 13 pontos, formando o total de quatro vitórias, um empate e três derrotas.

Provável Caeté: André, Murilo, Carciano, Leó Silva, Kadu, Genilson, Tacio, Keoma, Júnior Araújo, Paulinho e Joel

Relembre no vídeo a seguir os melhores momentos do último jogo entre os times.

