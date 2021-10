Ingresso da Copa do Mundo de 2022: como comprar, preço e onde vende

Com o Mundial chegando, buscas por ingressos e passagens estão em alta enquanto torcedores ao redor do mundo realizam estimativas para assistir ao vivo as disputas de sua seleção. Mas qual é o preço do ingresso para a Copa do Mundo de 2022 no Catar?

A Copa do Mundo vai ser realizada entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022 no Catar. A escolha da data é diferentes das edições passadas porque, de acordo com a própria FIFA, será um método para evitar altas temperaturas do verão do Oriente Médio, podendo ultrapassar os 40 graus.

Trinta e duas seleções vão disputar a Copa no Catar. A distribuição de vagas se da pelas Eliminatórias em cada um dos continentes. Esta, porém, será a última edição com este número de participantes já que a partir de 2026 a FIFA passará a receber 48 equipes como forma de oportunidade.

Quanto custa um ingresso para Copa do Mundo 2022?

Ainda não é possível saber qual é o preço do ingresso para o Mundial já que a própria FIFA não divulgou as informações. Entretanto, pode-se notar os números da Copa de 2018, na Rússia, e verificar então o que esperar para o ano que vem para desembolsar.

A venda foi dividida em três fases em diferentes datas. A primeira indicava o sorteio onde os interessados deveriam se inscrever no site da FIFA, realizar o cadastro e, um mês depois, concluir a compra. Depois, a segunda e terceira fase era para a compra direta, ou seja, todos os valores, categorias e jogos estavam disponíveis.

Os valores em 2018 variaram entre R$ 330 a R$ 3,4 mil na cotação do dólar naquele ano. Agora, em Doha, a diferença deve ser completamente diferente.

Onde comprar ingresso para Copa do Mundo 2022?

Para comprar o ingresso da Copa você deve acessar o portal da FIFA (www.www.fifa.com), na data definida pela própria federação organizadora do evento oficial. Nenhum outro site disponibiliza ingressos e promoções a respeito.

Entretanto, neste momento, a FIFA ainda não disponibilizou nenhuma informação a respeito dos tickets. Desse modo, os interessados devem permanecer em alerta no site.

