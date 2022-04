Remo x Paysandu hoje 2022: onde assistir, canal e horário (03/04)

Remo e Paysandu disputam neste domingo, a partir das 18h (Horário de Brasília), o jogo de ida pela final do Campeonato Paraense, jogando no Estádio Evandro Almeida, em Belém. Dessa maneira, confira quais são as informações do jogo e onde assistir Remo x Paysandu hoje 2022.

Onde assistir Remo x Paysandu hoje 2022

O jogo entre Remo e Paysandu hoje 2022 vai passar na TV Cultura e Youtube, a partir das 18h, pelo horário de Brasília.

O canal da Cultura transmite ao vivo a final do Campeonato Paraense para todo o estado do Pará, com transmissão totalmente de graça na televisão.

Outra opção, entretanto, é acompanhar através do Youtube da TV Cultura, onde a plataforma retransmite as imagens da final do Paraense para o torcedor que prefere assistir de pertinho no celular, tablet ou smarTV.

Onde assistir: TV Cultura e Youtube

Que horas vai passar Remo x Paysandu: 18h (horário de Brasília)

Local: Estádio Evandro Almeida, em Belém

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães-FIFA/RJ

Assistente 1: Rodrigo F. Henrique Corrêa-FIFA/RJ

Assistente 2: Fabricio Vilarinho da Silva-FIFA/GO

Árbitro nº4: Marco José Soares de Almeida/FPF

Árbitro nº 5: Acácio Menezes Leão/CBF

Provável escalação de Remo e Paysandu

Escalação do Remo: Vinícius, Ricardo Luz, Everton Sena, Marlon, Lailson, Anderson Uchôa, Paulinho, Marco Antônio, Erick Flores, Brenner e Bruno Alves

Escalação do Paysandu: Elias, Polegar, Genilson, Heverton, João Paulo, Mikael, Ricardinho, José Aldo, Serginho, Marlon e Darnlei

Para chegar até a grande final do Campeonato Paraense, o Remo superou o Caeté nas quartas de final e, depois, o Tuna Luso pela semifinal. Agora, vai disputar o título da temporada contra o seu maior rival no futebol estadual. Por isso, deve manter a escalação principal para o jogo deste domingo.

Do outro lado, o Paysandu promete entrar com força total com o plantel de jogadores mesmo sendo o visitantes neste domingo. Nas quartas, o time ultrapassou o Tapajós e, na semi, venceu o Águia de Marabá e, por isso, mantém toda a sua confiança na partida da final, pronto para levar a vantagem para casa.

Confira os últimos resultados entre Remo e Paysandu.

20/02/2022 – Paysandu 1 x 1 Remo – Campeonato Paraense

04/12/2021 – Remo 2 x 0 Paysandu – Copa Verde

01/12/2021 – Paysandu 2 x 2 Remo – Copa Verde

Acompanhe no DCI as principais notícias de esportes.