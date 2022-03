Onde assistir Roma x Lazio ao vivo e horário (20/03/2022)

Clássico de Roma é válido pela 30ª rodada do Campeonato Italiano neste domingo, com transmissão na televisão

Roma e Lazio protagonizam o clássico da cidade de Roma neste domingo, a partir das 14h, pela 30ª rodada do Campeonato Italiano, jogando no Estádio Olímpico de Roma. A seguir, saiba todos os detalhes e as informações de onde assistir Roma x Lazio hoje ao vivo.

A equipe da Roma empatou com o Vitesse na última quinta-feira, mas avançou para as quartas da Conference League, enquanto a Lazio venceu o Venezia na última segunda-feira.

Onde assistir Roma x Lazio

O jogo da Roma e Lazio vai passar ao vivo no canal ESPN e streaming Star +, a partir das 14h, horário de Brasília para todo o Brasil.

A plataforma do Star + pode ser encontrada para assinar através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo no Android e iOS por valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

Escalações do jogo da Roma e Lazio

Mesmo depois de empatar diante do Vitesse, o elenco de José Mourinho conseguiu a classificação para as quartas de final da Conference League. Entretanto, o time anfitrião precisa concentrar-se 100% no duelo deste domingo já que é clássico. Em sétima posição na tabela com 48 pontos, contabiliza catorze vitórias, seis empates e nove derrotas.

Provável Roma: Rui Patrício, Kumbulla, Smalling, Mancini, Oliveira, Zalewski, Cristante, Karsdorp, Mkhitaryan, Zaniolo e Abraham

Enquanto isso, a Lazio entra em campo neste domingo para enfrentar o seu grande rival com todo o gás necessário. O seu último confronto aconteceu no fim de semana passado e, por isso, os jogadores tiveram mais tempo para descansar o físico. Em quinto lugar, o elenco tem 49 pontos, buscando o G4 seja como for.

Provável Lazio: Strakosha, Lazzari, Acerbi, Patric, Marchi, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Luís Alberto, Pedro, Immobile e Felipe Anderson

Roma x Lazio último jogo

O clássico de Roma é um dos principais embates no futebol italiano. O último encontro entre Roma e Lazio aconteceu em 26 de setembro de 2021, pela sexta rodada do Campeonato Italiano na temporada atual.

Com o resultado de 3 a 2, a Lazio venceu a Roma com gols de Milinkovic-Savic, Pedro e Felipe Anderson, enquanto Ibañez e Veretout descontaram.

Confira a seguir alguns dos últimos resultados.

15/05/2021 – Roma 2 x 0 Lazio – Campeonato Italiano

15/01/2021 – Lazio 3 x 0 Roma – Campeonato Italiano

26/01/2020 – Roma 1 x 1 Lazio – Campeonato Italiano

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.

+ Quais são os maiores campeões do Campeonato Italiano?