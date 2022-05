Onde assistir Roma x Venezia ao vivo, horário e escalações (14/05)

Brigando por vaga em competições, a Roma disputa com o Venezia neste sábado, 14 de maio, no Campeonato Italiano

Buscando espaço em competições internacionais para a próxima temporada, a Roma recebe o Venezia neste sábado (14/05), no Estádio Olímpico de Roma, pela 37ª rodada do Campeonato Italiano, a partir das 15h45 (Horário de Brasília). Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Roma x Venezia ao vivo.

Onde assistir Roma x Venezia ao vivo hoje?

O jogo entre Roma e Venezia hoje será transmitido pelo Star +.

Com transmissão exclusiva, o serviço de streaming é quem exibe o jogo do Campeonato Italiano na temporada para todos os estados do Brasil. Porém, sem transmissão pela TV, o torcedor só tem a opção de acompanhar de maneira online.

Para acompanhar, o streaming está disponível no site, aplicativo para celular, tablets e também na smart TV. Para tornar-se membro, o torcedor deve acessar o portal (www.starplus.com) e realizar o cadastro.

Informações do jogo Roma x Venezia hoje:

Data: 14/05/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália

Onde assistir: ESPN e Star +

Roma e Venezia no Campeonato Italiano

Mesmo de conquistar a participação na final da Conference League, a Roma agora concentra todas as suas atenções para a reta final do Campeonato Italiano. Neste sábado, o grupo de José Mourinho deve estar completo já que o foco principal é garantir vaga em torneios internacionais para o ano que vem, seja na Conference League ou Liga Europa. O time está em 6º lugar com 59 pontos, brigando com a Lazio.

Do outro lado, o Venezia corre contra o tempo para se salvar do rebaixamento. Na lanterna com 25 pontos, parece impossível para quem vê de fora a situação do clube. Com cinco pontos a menos que a Salernitana, primeira colocada fora da degola, o clube precisa vencer o jogo deste sábado e torcer para que a rival não ganhe mais, assim como os outros integrantes da zona de rebaixamento Genoa e Cagliari.

Prováveis escalações de Roma x Venezia:

Enquanto Mancini está fora para cumprir suspensão, o meia Mkhitaryan se mantém fora do plantel por lesão.

Escalação da Roma: Rui Patrício; Kumbulla, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Karsdorp, Sérgio Oliveira; Zaniolo, Pellegrini e Abraham. Técnico: José Mourinho

Sergio Romero, Modolo e Lezzerini são desfalques.

Escalação do Venezia: Maenpaa; Ampadu, Ceccaroni, Caldara; Crnigoj, Mateju, Cuisance, Haps; Aramu, Henry. Técnico: Andrea Soncin

Último jogo de Roma x Venezia:

Pela 12ª rodada do Campeonato Italiano na temporada atual, as equipes de Roma e Venezia se enfrentaram pela última vez. O encontro aconteceu em 07 de novembro de 2021, no Estádio Pierluigi Penzo, em Veneza.

Por 3 x 2, o elenco do Venezia levou a melhor com gols de Caldara, Aramu e Okereke. Shomurodov e Abraham descontaram.

Confira como foi o último jogo entre os times.