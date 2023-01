Onde assistir jogo da Roma hoje x Genoa ao vivo na Copa da Itália - 12/01/2023

Nesta quinta-feira, o jogo da Roma hoje vai ser contra Genoa em disputa nas oitavas de final da Copa da Itália. Com início às 17h (horário de Brasília), o duelo único será no Estádio Olímpico de Roma, na capital italiana, valendo a classificação para a próxima fase na competição. Saiba onde assistir o jogo e todos os detalhes da transmissão.

Leia também: Veja a lista de times classificados na segunda fase da Copinha 2023

Onde vai passar jogo da Roma hoje ao vivo

ESPN 4 e Star+ vão transmitir o jogo da Roma hoje às 17h na Copa da Itália.

O canal está disponível em operadoras de TV por assinatura. É possível assistir ao embate em qualquer lugar do Brasil ao vivo.

Outra opção é curtir no Star +, plataforma de streaming. Entretanto, também é necessário ser assinante do produto para ter acesso à programação de filmes, séries e futebol. Acesse o site (www.starplus.com) ou aplicativo no celular, procure pelos pacotes e valores e aí escolha o melhor ao seu bolso.

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma, em Roma

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

LEIA: Campeonato Pernambucano 2023: onde assistir os jogos e como funciona

Roma x Genoa

O elenco da Roma arrancou o empate diante do Milan no clássico italiano no fim de semana, pela rodada do Campeonato Italiano. O time de José Mourinho ocupa a sétima posição com 31 pontos, somados em nove vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Na Copa da Itália faz a sua estreia na competição nesta quinta-feira.

Escalação da Roma: Rui Patrício; Ibañez, Smalling, Mancini; Çelik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Zaniolo e Abraham.

O Genoa, diferente do oponente, teve de passar por Bevento na primeira fase e o SPAL na segunda para alcançar a Roma nas oitavas de final. Se quiser brigar pelo título terá de vencer o elenco comandado por Mourinho, experiente treinador com grandes nomes no elenco.

O elenco joga a segunda divisão do Campeonato Italiano, vindo de vitória em cima do Bari.

Escalação do Genoa: Martínez; Sabelli, Dragusin, Bani, Hefti; Frendrup, Strootman, Jagiello; Gudmundsson, Puscas e Aramu.

Próximo jogo no Campeonato Italiano

A equipe da Roma volta a jogar o Campeonato Italiano no próximo domingo, 15 de janeiro, pela décima oitava rodada da temporada no primeiro turno.

O confronto vai acontecer no Estádio Olímpico de Roma, na capital italiana, contra a Fiorentina às 16h45 (Horário de Brasília).

Sob o comando de José Mourinho, o time da Roma quer brigar pelo título, mas tem treze pontos a menos do que o atual líder, o Napoli. O time coleciona nove vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Confira como foi o último jogo do Genoa e Roma.



Quais são os maiores campeões do Campeonato Italiano?

Como assistir o Campeonato Carioca 2023 de graça na TV e online