Onde assistir Romênia x Bósnia ao vivo hoje + horário (25/09)

Bósnia já está garantida com o acesso até a elite, enquanto a Romênia tenta escapar do rebaixamento

Enquanto a Bósnia já está com o acesso para a elite da Liga das Nações garantido, a Romênia quer escapar do rebaixamento. As seleções se enfrentam nesta segunda, 26 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), no Stadionul Rapid-Giulesti, pela última rodada. Com isso, saiba onde assistir Romênia x Bósnia ao vivo hoje.

Onde assistir Romênia x Bósnia hoje ao vivo

A partida entre Romênia e Bósnia hoje tem transmissão do SporTV 3, na TV fechada, a partir das 15h45 (Horário de Brasília). Além disso, o torcedor também pode optar por assistir no GloboPlay tanto no site como pelo aplicativo, que também vai passar o jogo.

O canal do SporTV tem transmissão em todo o território brasileiro, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Somente quem possui a emissora em sua programação é que pode curtir.

Outra maneira de assistir é o GloboPlay, plataforma de streaming disponível pelo celular, tablet, computador e smart TV no site www.globoplay.gloob.com entre valores de R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

Data: 25 de setembro de 2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Stadionul Rapid-Giulesti

TV: SporTV 3

LiveStream: GloboPlay pelo aplicativo ou site (www.globoplay.globo.com) disponível por assinatura

Líder absoluta no grupo com 11 pontos, quatro de vantagem com relação ao segundo lugar, a Bósnia já está com o acesso confirmado até a elite da Liga das Nações para a próxima temporada. Por essa razão, o elenco apenas cumpre tabela nesta segunda-feira. Até aqui foram três vitórias e dois empates, com a melhor campanha do seu grupo na segunda divisão.

Do outro lado, a Romênia é o lanterna do grupo com 4 pontos, ou seja, precisa da vitória nesta segunda-feira para escapar do rebaixamento até a terceira divisão da Liga das Nações. O time contabiliza uma vitória, um empate e três derrotas. Além de pontuar, precisa torcer por tropeços da Finlândia e Montenegro.

+Qual a maior goleada da Copa do Brasil? Veja a lista das 10 maiores

Escalação do jogo da Romênia x Bósnia

Os romenos não têm desfalques para a partida desta segunda.

Escalação da Romênia: Andrei Radu; Bancu, Ionut Nedelcearu, Adrian Rus, Andrei Ratiu; Florin, Tudor, Marin; Deian Sorescu, Denis Alibec e Dennis Man.

Pjanic, suspenso, não poderá entrar em campo nesta segunda-feira. O acúmulo de cartões amarelos na competição impede o atleta de jogar.

Escalação da Bósnia: Sehic; Dedic, Kolasinac, Sanicanin, Hadzikadunic; Hadziahmetovic, Besic, Stevanovic, Gojak; Prevljak e Demirovic.

+ MVP: o que é o prêmio da NBA recebido por Nikola Jovic

Agenda de jogos da Liga das Nações hoje

Com sete partidas nesta segunda-feira, 26 de setembro, a sexta e última rodada da Liga das Nações promete resultados que vão movimentar a tabela de classificação.

O destaque do dia vai para o duelo entre Inglaterra e Alemanha, além do confronto entre as seleções da Hungria e Itália, que brigam a liderança e consequentemente a próxima etapa do torneio.

Por isso, confira todos os jogos de hoje e onde assistir.

Inglaterra x Alemanha – 15h45 (SporTV e GloboPlay)

Hungria x Itália – 15h45 (ESPN e Star +)

Romênia x Bósnia – 15h45 (SporTV 3 e GloboPlay)

Gibraltar x Geórgia – 15h45 (Star +)

Macedônia do Norte x Bulgária – 15h45 (Star +)

San Marino x Estônia – 15h45 (GloboPlay e Canais Vivo)

+ Salário mínimo 2023: vai ter aumento ou reajuste?