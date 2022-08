Onde assistir Sampdoria x Atalanta ao vivo e horário hoje (13/08)

Vai começar a nova temporada do Campeonato Italiano! Neste sábado, 13 de agosto, as equipes de Sampdoria e Atalanta disputam os primeiros pontos a partir das 13h30 (Horário de Brasília). Jogando no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, onde assistir Sampdoria x Atalanta hoje vai ser no ESPN 4 e Star +, streaming ao vivo.

Onde assistir Sampdoria x Atalanta hoje

O jogo do Sampdoria x Atalanta hoje terá transmissão da ESPN 4 e Star +, a partir das 13h30, pelo horário de Brasília.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, canal da ESPN é o grande responsável por exibir com exclusividade os jogos do Campeonato Italiano pelo fim de semana. No entanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

A plataforma pode ser assistida pelo celular, tablet, computador ou smart TV. Para tornar-se membro, basta acessar o site (www.starplus.com) e optar pelo melhor pacote ao bolso do torcedor.

Data: Sábado, 13/08/2022

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, na Itália

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Como funciona o Campeonato Italiano?

Vinte equipes disputam a primeira divisão do Campeonato Italiano. Por 38 rodadas, o torneio é disputado em primeiro e segundo turno entre pontos corridos, onde cada vitória vale três pontos e o empate apenas um aos dois times.

Ao fim da temporada, o primeiro colocado é declarado o campeão italiano. Os quatro primeiros ganham vaga na fase de grupos da Champions, enquanto o 5º lugar vai para a Liga Europa e o 6º para a Conference League, novo torneio da UEFA.

Na parte de baixo da tabela, os três últimos são rebaixados para a segunda divisão.

Escalações de Sampdoria x Atalanta:

Para o confronto deste sábado, o Sampdoria não tem baixas em seu plantel de jogadores.

Provável escalação do Sampdoria: Audero; Augelio, Olley, Alex Ferrari, Bereszyński; Ronaldo Vieira, Léris, Sabiri, Rincón; Antonio Candreva e Caputo.

Os visitantes não tem baixas para o jogo deste sábado.

Provável escalação do Atalanta: Musso; Scalvini, Okoli, Rafael Tolói; Hateboer, De Roon, Éderson, Koopmeiners, Maehle; Zapata e Muriel.

Próximos jogos:

Saiba quais são os próximos jogos da Sampdoria e Atalanta.

SAMPDORIA:

Sampdoria x Juventus – Segunda-feira, 22/08 às 15h45 – Campeonato Italiano

Salernitana x Sampdoria – Domingo, 28/08 às 13h30 – Campeonato Italiano

ATALANTA:

Atalanta x Milan – Domingo, 21/08 às 15h45 – Campeonato Italiano

Verona x Atalanta – Domingo, 28/08 às 13h30 – Campeonato Italiano

