Onde assistir Santo André x Guarani ao vivo e horário do Paulistão - 14/01/23

Pela primeira rodada do Campeonato Paulista, as equipes de Santo André x Guarani se enfrentam neste sábado, no Estádio Brunão. A bola vai rolar às 16h (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo para todo o estado acompanhar o confronto. Descubra onde assistir no texto a seguir.

Como assistir Santo André x Guarani hoje ao vivo

O Premiere e o Paulistão Play é quem vão transmitir o jogo do Santo André x Guarani hoje às 16h, horário de Brasília, no Campeonato Paulista a vivo.

Somente quem possui o pay-per-view na TV paga pode assistir ao embate deste sábado no Campeonato Paulista, válido pela primeira rodada da temporada. O pacote de canais de futebol deve ser pago por valor extra na mensalidade do torcedor.

Outra opção é o Paulistão Play, disponível no site da Federação Paulista de Futebol, além do aplicativo para dispositivos móveis como celular e tablet. É só acessar o portal e se inscrever com email e senha.

Para quem mora nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a partida vai ser transmitida a partir das 15h, horário local.

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Brunão, em Santo André

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Informações do jogo de hoje

Santo André e Guarani vão protagonizar um dos jogos mais equilibrados da rodada de estreia neste sábado. São dois elencos muito bem treinados e com bons jogadores, ou seja, não existe um favorito.

Na temporada passada do Paulistão, o Santo André avançou para as quartas de final ao terminar em segundo lugar na fase de grupos. Porém, foi derrotado pelo RB Bragantino facilmente.

Já o Guarani também se classificou, mas foi derrotado pelo Corinthians nos pênaltis.

Quem vai apitar o jogo do Santo André x Guarani hoje vai ser Edina Alves Batista. Os assistentes da juíza vão ser Neuza Ines Back e Italo Magno de Paula. Já o quarto árbitro escalado vai ser Salim Fende Chavez. No VAR, os responsáveis serão Vinicius Furlan e Fabio Rogério Baesteiro.

TÁ CHEGANDO A HORA!!!! 💚 Apenas 24h para a estreia do nosso Bugrão querido!⌚️ ⚔️ Santo André x Guarani

🏟 Bruno José Daniel

⏰ 16h

🏆 Paulista A1 - 1ª Rodada

📺 Premiere e Paulistão Play Oferecimento: @savegnagosup pic.twitter.com/N8BGYAnj8W — Guarani Futebol Clube (@guaranifc) January 13, 2023

Primeira rodada do Paulistão 2023

Com cinco rodadas neste sábado, 14 de janeiro, o torcedor vai poder acompanhar os primeiros desafios de cada elenco do maior estadual do Brasil.

SÁBADO, 14/01:

Inter de Limeira x São Bernardo - 11h

Portuguesa x Botafogo SP - 15h30

Santo André x Guarani - 16h

Palmeiras x São Bento - 18h30

Santos x Mirassol - 20h30

DOMINGO, 15/01:

Água Santa x Ferroviária - 11h

Bragantino x Corinthians - 16h

São Paulo x Ituano - 18h30

