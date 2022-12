Tabela do Paulistão 2023: jogos rodada a rodada no Campeonato Paulista

Após a intensa Copa do Mundo, a temporada 2022 chega ao fim no futebol. No Brasil, o primeiro compromisso das equipes são os estaduais, onde disputam duelos regionais por três meses. O Paulistão 2023 já tem data para começar com dezesseis participantes. Confira a tabela de jogos e saiba como assistir a temporada de clássicos.

Jogos da primeira fase do Paulistão 2023

O Campeonato Paulista de Futebol tem início no sábado, 14 de janeiro de 2023, com cinco partidas incluindo Palmeiras, o atual campeão, e o Santos.

Em cada rodada, oito jogos são disputados em horários alternados. São doze rodadas entre pontos corridos, onde o primeiro e segundo lugar de cada grupo avançam para as quartas de final.

Confira a tabela de jogos da primeira fase do Paulistão 2023 e as principais datas.

PRIMEIRA RODADA DO PAULISTÃO

Sábado (14 de janeiro):

Inter de Limeira x São Bernardo - 11h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Portuguesa x Botafogo - 15h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Canindé, em São Paulo

Onde assistir: TNT, Premiere, HBO Max e Paulistão Play

Santo André x Guarani - 16h

Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Santos x Mirassol - 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos

Onde assistir: Youtube, Premiere e Paulistão Play

Palmeiras x São Bento - 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Allianz Parque

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Domingo (15 de janeiro):

Água Santa x Ferroviária - 11h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Distrital do Inamar

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

RB Bragantino x Corinthians - 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Nabizão

Onde assistir: Record, Premiere e Paulistão Play

São Paulo x Ituano - 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi

Onde assistir: TNT e HBO Max

SEGUNDA RODADA DO PAULISTÃO

Terça-feira (17 de janeiro):

São Bento x Santo André - 15h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Mirassol x Inter de Limeira - 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Mirassol, em Mirassol

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Quarta-feira (18 de janeiro):

São Bernardo x RB Bragantino - 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Corinthians x Água Santa - 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Ituano x Portuguesa - 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Novelli Junior, em Itu

Onde assistir: Premiere, HBO Max, Paulistão Play e TNT

Guarani x Santos - 21h35 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas

Onde assistir: Record, Premiere e Paulistão Play

Quinta-feira (19 de janeiro):

Ferroviária x São Paulo - 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara

Onde assistir: Youtube, Premiere e Paulistão Play

Botafogo x Palmeiras - 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto

Onde assistir: TNT HBO Max

TERCEIRA RODADA DO PAULISTÃO

Sábado (21 de janeiro):

Água Santa x São Bento - 15h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Distrital do Inamar, Diadema

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Portuguesa x RB Bragantino - 15h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Canindé, em São Paulo

Onde assistir: Premiere, TNT, HBO Max e Paulistão Play

Guarani x Ituano - 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Inter de Limeira x Corinthians - 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira

Onde assistir: Youtube, Premiere e Paulistão Play

Domingo (22 de janeiro ):

Palmeiras x São Paulo - 16h (Horário de Brasília)

Local: Allianz Parque

Onde assistir: Record, Premiere e Paulistão Play

São Bernardo x Santos - 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo

Onde assistir: TNT e HBO Max

Botafogo x Mirassol - 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Ferroviária x Santo André - 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

QUARTA RODADA DO PAULISTÃO

Terça-feira (24 de janeiro):

Corinthians x Guarani - 20h (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Quarta-feira (25 de janeiro):

RB Bragantino x Ferroviária - 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Nabizão

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Ituano x Palmeiras - 19h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Novelli Junior, em Itu

Onde assistir: Youtube, Premiere e Paulistão Play

Santo André x Botafogo - 20h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André

Onde assistir: HBO Max, TNT, Premiere e Paulistão Play,

Santos x Água Santa - 21h35 (horário de Brasília)

Local: Vila Belmiro

Onde assistir: Record, Premiere e Paulistão Play

Quinta-feira (26 de janeiro):

São Bento x Inter de Limeira - 15h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Mirassol x São Bernardo - 19h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Mirassol

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

São Paulo x Portuguesa - 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi

Onde assistir: TNT e HBO Max

QUINTA RODADA DO PAULISTÃO

Sábado (28 de janeiro):

RB Bragantino x Santo André - 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Nabizão

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Santos x Ferroviária - 18h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Vila Belmiro

Onde assistir: TNT e HBO Max

Botafogo x Guarani - 20h40 (horário de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto

Onde assistir: Premiere, Paulistão Play, TNT e HBO Max

Domingo (29 de janeiro):

Água Santa x Portuguesa - 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio Distrital do Inamar, Diadema

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Inter de Limeira x Ituano - 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

São Bernardo x São Bento - 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

São Paulo x Corinthians - 18h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi

Onde assistir: Youtube, Premiere e Paulistão Play

Quarta-feira (01 de fevereiro):

Mirassol x Palmeiras - 21h35 (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Mirassol

Onde assistir: Record, Premiere e Paulistão Play

SEXTA RODADA DO PAULISTÃO

Sábado (04 de fevereiro):

São Bento x Mirassol - 15h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Ferroviária x São Bernardo - 16h (horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Guarani x RB Bragantino - 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas

Onde assistir: TNT, Premiere, Paulistão Play e HBO Max

Palmeiras x Santos - 18h30 (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque

Onde assistir: Youtube, Premiere e Paulistão Play

Domingo (05 de fevereiro):

Ituano x Água Santa - 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio Novelli Junior, em Itu

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Santo André x São Paulo - 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André

Onde assistir: Record, Premiere e Paulistão Play

Corinthians x Botafogo - 18h30 (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena

Onde assistir: TNT e HBO Max

Portuguesa x Inter de Limeira - 20h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Canindé, em São Paulo

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

SÉTIMA RODADA DO PAULISTÃO

Terça-feira (07 de fevereiro):

Mirassol x Ferroviária - 19h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Mirassol

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Quarta-feira (08 de fevereiro):

RB Bragantino x São Paulo - 19h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Nabizão

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Botafogo x Ituano - 20h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Guarani x Portuguesa - 20h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas

Onde assistir: TNT, HBO Max, Premiere e Paulistão Play

Santos x São Bento - 21h35 (horário de Brasília)

Local: Estádio Vila Belmiro

Onde assistir: Record, Premiere e Paulistão Play

Quinta-feira (09 de fevereiro):

Santo André x Água Santa - 18h (horário de Brasília)

Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Palmeiras x Inter de Limeira - 19h30 (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque

Onde assistir: Youtube, Premiere e Paulistão Play

São Bernardo x Corinthians - 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo

Onde assistir: TNT e HBO Max

OITAVA RODADA DO PAULISTÃO

Sábado (11 de fevereiro):

Ferroviária x Botafogo - 18h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

São Bento x Guarani - 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba

Onde assistir: Premiere, TNT, HBO Max e Paulistão Play

RB Bragantino x Mirassol - 20h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Nabizão

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Domingo (12 de fevereiro):

Água Santa x Palmeiras - 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio Distrital do Inamar, Diadema

Onde assistir: Youtube, Premiere e Paulistão Play

Portuguesa x Corinthians - 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Canindé, em São Paulo

Onde assistir: Record, Premiere e Paulistão Play

São Paulo x Santos - 18h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi

Onde assistir: TNT e HBO Max

Inter de Limeira x Santo André - 20h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Ituano x São Bernardo - 20h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Novelli Junior, em Itu

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

NONA RODADA DO PAULISTÃO

Terça-feira (14 de fevereiro):

Botafogo x São Bento - 19h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Quarta-feira (15 de fevereiro):

Água Santa x RB Bragantino - 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio Distrital do Inamar, Diadema

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Guarani x São Bernardo - 19h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Portuguesa x Ferroviária - 20h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Canindé, em São Paulo

Onde assistir: TNT, Premiere, HBO Max e Paulistão Play

São Paulo x Inter de Limeira - 21h35 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi

Onde assistir: Record, Premiere e Paulistão Play

Quinta-feira (16 de fevereiro):

Mirassol x Ituano - 18h (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Mirassol

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Santo André x Santos - 19h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André

Onde assistir: Youtube, Premiere e Paulistão Play

Corinthians x Palmeiras - 21h30 (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena

Onde assistir: TNT e HBO Max

DÉCIMA RODADA DO PAULISTÃO

Sábado (18 de fevereiro):

Inter de Limeira x Água Santa - 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Ferroviária x Guarani - 16h (horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

São Bento x São Paulo - 18h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba

Onde assistir: Youtube, Premiere e Paulistão Play

Domingo (19 de fevereiro):

São Bernardo x Botafogo - 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Corinthians x Mirassol - 18h30 (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena

Onde assistir: TNT e HBO Max

Ituano x Santo André - 20h40 (horário de Brasília)

Local: Estádio Novelli Junior, em Itu

Onde assistir: TNT, Premiere, HBO Max e Paulistão Play

Segunda-feira (20 de fevereiro):

Santos x Portuguesa - 20h (horário de Brasília)

Local: Vila Belmiro

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Quarta-feira (22 de fevereiro):

Palmeiras x RB Bragantino - 21h35 (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque

Onde assistir: Record, Premiere e Paulistão Play

DÉCIMA PRIMEIRA RODADA DO PAULISTÃO

Sábado (25 de fevereiro):

Água Santa x Botafogo - 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio Distrital do Inamar, Diadema

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

RB Bragantino x Ituano - 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Nabizão

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Inter de Limeira x Guarani - 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

São Paulo x São Bernardo - 18h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi

Onde assistir: 2, Premiere e Paulistão Play

Domingo (26 de fevereiro):

Santos x Corinthians - 16h (horário de Brasília)

Local: Vila Belmiro

Onde assistir: Record, Premiere e Paulistão Play

Palmeiras x Ferroviária - 18h30 (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque

Onde assistir: TNT e HBO Max

Portuguesa x São Bento - 20h40 (horário de Brasília)

Local: Estádio Canindé, em São Paulo

Onde assistir: TNT, Premiere, Paulistão Play e HBO Max

Segunda-feira (27 de fevereiro):

Santo André x Mirassol - 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

DÉCIMA SEGUNDA RODADA DO PAULISTÃO 2023

Domingo (05 de março):

Botafogo x São Paulo - 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto

Onde assistir: Record, Premiere e Paulistão Play

Corinthians x Santo André - 16h (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena

Onde assistir: Youtube, Premiere e Paulistão Play

Ferroviária x Inter de Limeira - 16h (horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Guarani x Palmeiras - 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Ituano x Santos - 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Novelli Junior, em Itu

Onde assistir: TNT e HBO Max

Mirassol x Portuguesa - 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Mirassol

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

São Bento x RB Bragantino - 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba

Onde assistir: TNT, HBO Max, Premiere e Paulistão Play

São Bernardo x Água Santa - 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

QUARTAS DE FINAL DO PAULISTÃO

Data: 12 de março (sem horário definido)

1º A x 2º A

1º B x 2º B

1º C x 2º C

1º D x 2º D

SEMIFINAL DO PAULISTÃO 2023

Data: 19 de março (sem horário definido)

1º melhor campanha x 4º melhor campanha

2º melhor campanha x 3º melhor campanha

FINAL DO PAULISTÃO 2023

02 e 09 de abril (sem horário definido)

Grupos do Campeonato Paulista 2023

Em novembro de 2022 a FPF definiu os quatro grupos da próxima edição no Campeonato Paulista. São dezesseis equipes participando do maior estadual do Brasil.

São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos foram cabeças de chave. Isso significa que eles não podem ocupar o mesmo grupo na primeira fase. Além disso, os participantes da mesma chave não podem se enfrentar na fase de grupos.

Confira os grupos do Paulistão 2023.

GRUPO A: Santos, RB Bragantino, Botafogo SP e Inter de Limeira

GRUPO B: São Paulo, Guarani, Mirassol e Água Santa

GRUPO C: Corinthians, Ituano, Ferroviária e São Bento

GRUPO D: Palmeiras, São Bernardo, Santo André e Portuguesa

Como funciona o Campeonato Paulista?

Organizado e desenvolvido pela FPF, a Federação Paulista de Futebol, o Campeonato Paulista de Futebol reúne dezesseis equipes na primeira divisão, divididas entre quatro grupos de quatro, sendo Palmeiras, São Paulo, Santos e Corinthians cabeças de chave.

Na fase de grupos (ou primeira fase), os times disputam doze rodadas em pontos corridos, onde cada vitória vale três pontos e o empate apenas 1 para ambos os lados. A única regra é que equipes do mesmo grupo não podem se enfrentar, ou seja, os elencos jogam apenas com adversários das outras chaves.

Ao fim das doze rodadas, somente o primeiro e segundo colocado de cada grupo avançam para as quartas do Paulistão 2023. Eles se enfrentam em partida única nas quartas. As fases do mata-mata, incluindo a semifinal, são disputadas em jogo único. A final, entretanto, é em ida e volta.

Na classificação geral, os dois últimos serão rebaixados para a segunda divisão. Além da elite, o Campeonato Paulista traz também a segunda, terceira e a quarta divisão.

Onde assistir os jogos do Paulistão 2023?

Os jogos do Campeonato Paulista de 2023 serão transmitidos na Record, na TV aberta, e o Premiere e TNT nos canais pagos, além do streaming HBO Max, Paulistão Play e Youtube.

Na TV aberta, a Record é o canal responsável por exibir um jogo por rodada para todo o estado de São Paulo, enquanto Premiere e TNT seguem o calendário de disputas estipulado pela FPF.

Online, o serviço de streaming Paulistão Play e HBO Max transmitem para os assinantes os confrontos determinados, enquanto a plataforma Youtube está disponível de graça em qualquer dispositivo.

