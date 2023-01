Canal do Casimiro vai transmitir Mundial de Clubes de graça em 2023

Saiba como assistir ao Mundial no canal do Cazé. Foto: Reprodução Alexandre Vidal / Flamengon / Twitter

Depois de transmitir jogos da Copa do Mundo do Catar, o canal do Casimiro no Youtube vai transmitir também o Mundial de Clubes da FIFA, torneio em que Flamengo e Real Madrid disputarão o título de melhor equipe do mundo em fevereiro. Saiba como assistir e como será o torneio.

Casimiro na internet transmite Mundial de Clubes da FIFA

O canal do CazéTV, ou Casimiro, vai transmitir todos os jogos do Mundial de Clubes da FIFA em fevereiro de 2023, competição com Flamengo e Real Madrid.

Em novembro e dezembro do ano passado, Cazé transmitiu ao lado de uma grande equipe a Copa do Mundo do Catar, em parceria com a FIFA+. Este ano, o grupo adquiriu os direitos de transmissão em conjunto com a LiveMode, responsável por comprar os direitos de imagens.

Além dos jogos, enviados especiais no Marrocos vão mostrar informações e novidades do torneio. A transmissão vai ser de graça e ao vivo na Twitch e também no Youtube.

Como assistir os jogos do Mundial de graça

Para assistir aos jogos do Mundial de Clubes de graça basta acessar o canal do CazéTV no Youtube ou então no Casimiro pela Twitch.

Lembre-se que não é preciso ser assinante da plataforma ou do canal para assistir aos jogos. É possível sintonizar a plataforma de qualquer lugar do Brasil e também do mundo. É 100% gratuito.

Quem é o Caze?

Casimiro Miguel, de 28 anos, é o maior streamer do Brasil. Carioca e torcedor fanático do Vasco, ele é apresentador, jornalista, comentarista, youtuber e streamer.

Com seu jeito único e irreverente de abordar todos os assuntos possíveis, desde futebol até a rotina, Casemiro acumula mais de 1 milhão de inscritos no Twitch. Pelo Youtube, os seus canais tem mais de 6 milhões de usuários, além das redes sociais.

Em 2022, Cazé e a sua equipe transmitiram bateu o recorde de 6,9 milhões de visualizações na transmissão da Copa do Mundo do Catar no Youtube.

Casimiro começou a sua jornada apresentando o programa do antigo Esporte Interativo, hoje TNT Sports, chamado de EI Games, sobre esportes eletrônicos. Também participava do canal De Sola, no Youtube, com vídeos e comentários de esportes. Mas foi no início de 2021, durante a pandemia, que deslanchou na internet.

É possível acompanhar ao vivo as lives de Casimiro através de seu canal no Twitch (www.twitch.tv/casimito), assim como os cortes de momentos no Youtube pelos canais: o Cortes do Casimito, Cazé TV, Gols da Rodada e o canal do Casimiro.

