Onde assistir Santo André x Novorizontino e horário hoje ao vivo – 15/02

Na abertura da sétima rodada do Campeonato Paulista, o duelo entre Santo André x Novorizontino acontece nesta terça-feira, 15/02, a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio Brunão, com transmissão ao vivo. Saiba as escalações, arbitragem, que horas e onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Santo André x Novorizontino hoje

O jogo do Santo André e Novorizontino hoje, pelo Campeonato Paulista, vai passar no Premiere (Pay-per-view) e TV Paulistão Play (Serviço de Streaming) a partir das 19h pelo horário de Brasília.

A plataforma do pay-per-view da Rede Globo só funciona para operadoras de TV paga e assinantes, tendo acesso pelo site por R$49,90 até R$89,90.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Vinícius Furlan

Local: Estádio Brunão

TV: Premiere

Online: Premiere e TV Paulistão Play

Escalações de Santo André e Novorizontino

Santo André: O grupo do Santo André ficou no empate diante da Ferroviária na última rodada. Jogando em casa, o elenco conseguiu arrancar um ponto de sua adversária, considerada uma forte candidata até a próxima fase. Agora, em último lugar no grupo D, tem 6 pontos.

Novorizontino: Enquanto isso, o Novorizontino vem de derrota para o time do Guarani na rodada do fim de semana. Pelo grupo B, o elenco do interior paulista aparece na lanterna com apenas 1 ponto, isto é, precisa da vitória nesta terça se quiser buscar a parte de cima da tabela.

Escalação do Santo André – Jefferson Paulino; Jeferson, Luiz Gustavo, Carlão, Thallyson; Serginho, Carlos Jatobá, Dudu Vieira, Lucas Lourenço; Lucas Tocantins, Júnior Todinho

Escalação do Novorizontino – Giovanni; Lucas Ramon, Edson Silva, Bruno Aguiar, Reverson; Léo Baiano, Barba, Danielzinho; Léo Tocantins, Michel Douglas, Bruno Silva

Relembre como foi o último jogo entre Santo André x Novorizontino.

