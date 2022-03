Onde assistir São Paulo e Palmeiras hoje: transmissão e horário (30/03)

Onde assistir São Paulo e Palmeiras hoje? Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 30 de março de 2022, pelo jogo de ida na final do Campeonato Paulista, no Estádio do Morumbi, na capital paulista. Quem vencer garante a vantagem para o segundo confronto. Confira todos os detalhes da transmissão a seguir.

O jogo do São Paulo e Palmeiras hoje vai ser transmitido na Record, Youtube do Paulistão, Premiere, Paulistão Play, HBO Max e Estádio TNT a partir das 21h40, no horário de Brasília.

O canal da Record, disponível na TV aberta, vai transmitir o clássico paulista nesta quarta-feira para os estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul de graça no horário indicado. A narração será de Marco de Vargas e comentários de Muller.

Por outro lado, o canal do Paulistão no Youtube também vai transmitir ao vivo o jogo de hoje no Paulistão. Através do site, os torcedores podem acessar de graça para assistir no computador, tablets e smartphones.

No pay-per-view, o Premiere também vai transmitir a partida de hoje, disponíveis em canais da TV paga pelo valor de R$49,90 até R$89,90 no site (www.premiere.globo.com).

O jogo também vai passar no streaming. A primeira opção é o HBO Max, disponível no site (www.hbomax.com) e aplicativo por R$19,99 ou R$27,90. Já o Estádio TNT está disponível para todos os assinantes de operadoras de TV paga ou assinantes por R$19,90 no site (www.estadio.com).

São Paulo x Palmeiras

Horário: 21h40

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Onde assistir: Record, PlayPlus, Premiere, Paulistão Play, Youtube, HBO Max e Estádio TNT

Onde assistir o jogo do São Paulo e Palmeiras online

Além disso, o torcedor também tem a oportunidade de acompanhar o jogo através do PlayPlus, aplicativo que retransmite a partida de graça no site (www.playplus.com) ou aplicativo, com a narração de Silvio Luiz.

Basta entrar no site, criar uma conta e escolher o plano gratuito.

Por outro lado, os canais HBO Max, Premiere, Paulistão Play, Estádio TNT e Youtube também disponibilizam o jogo de maneira online para os torcedores.

O Youtube está disponível no aplicativo para Smartphones, tablets e até mesmo SmarTV, assim como o HBO Max e o Premiere. Por fim, o Estádio TNT e o Paulistão Play podem ser encontrados no aplicativo para Android e iOS por seus canais.

