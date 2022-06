Onde assistir Sérvia x Noruega ao vivo e horário da Liga das Nações (2/6)

Em promessa de confronto com bom futebol na Liga das Nações, as seleções de Sérvia e Noruega entram em campo nesta quinta-feira, 2 de junho, com a bola rolando às 15h45 (horário de Brasília), no Rajko Mitic Stadium, em Belgrado. Em partida válida pela primeira rodada do grupo quatro na Liga B da competição, saiba onde assistir Sérvia x Noruega ao vivo.

Onde assistir Sérvia x Noruega ao vivo?

O jogo entre Sérvia e Noruega hoje vai passar no SporTV 2, a partir das 15h45, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal do SporTV exibe todos os lances da disputa nesta quinta-feira, pela primeira rodada da Liga das Nações da UEFA. É importante ressaltar que a emissora divide os direitos de imagens com a ESPN.

Para acompanhar online, a opção do torcedor é o GloboPlay, serviço de streaming da Globo, que disponibiliza aos assinantes o canal de graça, sem pagar nada, na plataforma do site, pelo celular, tablet e até na própria smart TV. Entretanto, o assinante deve ter o canal em sua programação.

Inforamções do jogo da Sérvia x Noruega hoje:

Data: 02/06/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Rajko Mitic Stadium, em Belgrado, na Sérvia

Arbitragem: Paweł Raczkowski (Polônia)

Onde assistir: SporTV 2

Sérvia e Noruega na Liga das Nações

Mesmo sem o seu jogador principal, Vlahovic, a equipe da Sérvia promete dar o seu melhor em campo e entrar com confiança para garantir os três pontos neste início de competição. Na temporada passada, entretanto, o elenco sérvio não mostrou o seu melhor desempenho já que permaneceu na Liga B. Em novembro de 2022, vai disputar a Copa do Mundo ao lado de Brasil, Suíça e Camarões pelo grupo G.

Do outro lado, a Noruega também não sofreu mudanças na Liga das Nações da última temporada, conseguindo permanecer na Liga B. Entretanto, para este ano, o elenco norueguês quer começar com o pé direito e vencer o jogo desta quinta-feira para conquistar o acesso, através do seu grupo, para a elite.

Escalações de Sérvia x Noruega:

Vlahovic, jogador da Juventus, é o principal desfalque para o time da Sérvia nesta quinta-feira.

Escalação da Sérvia: Rajkovic; Veljkovic, Pavlovic, Milenkovic; Kostic, Gudelj, Lukic, Zivkovic; Tadic, Mitrovic e Milinkovic-Savic.

Para os noruegueses, nenhum atleta está fora do confronto. Já Haaland, novo jogador do Manchester City, deve setar presente como titular.

Escalação da Noruega: Nyland; Hanche-Olsen, Pedersen, Strandberg, Bjorkan; Odegaard, Normann, Berge; King, Haaland e Elyounoussi.

Últimos jogos de Sérvia x Noruega

A última vez que as seleções da Sérvia e Noruega se enfrentaram aconteceu em 2020, em partida válida pelo playoffs das Eliminatórias para a Eurocopa, realizada em 2022, no dia 8 de outubro.

Por 2 a 1, a Noruega levou a melhor com gols de Normann, dois, enquanto Milinkovic-Savic descontou.

Outra partida entre as equipes também aconteceu em 2006, mas na ocasião o confronto foi apenas amistoso internacional como forma de preparação para os elencos. Desta vez, os dois empataram em 1 a 1, jogando no Estádio Rajko Stolfa.