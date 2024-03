Onde assistir Sport x Juazeirense, escalações e horário no Pernambucano

Saiba onde assistir Sport x Juazeirense neste quarta-feira, 27 de março de 2024, pela oitava rodada do Campeonato Pernambucano. A partida acontece a partir das 21h30 (Horário de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Onde vai passar o jogo do Sport x Juazeirense?

O jogo do Sport e Juazeirense de hoje vai passar no SBT de Pernambuco (TV aberta), Nosso Futebol (pay-per-view) e Dazn (streaming).

A disputa é válida pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Até aqui, o cenário mostra o Sport está no topo da classificação do Pernambucano, enquanto o Juazeirense está na 5ª posição.

Isto significa que o Leão busca um empate para garantir sua vaga nas quartas de final. E se chegar lá, o time já vai faturar R$ 524 mil de premiação.

No mata-mata, os confrontos acontecem em partidas únicas com o chaveamento do 1º B enfrenta o 4º B, o 2ªA visita o 3ªA. Do outro lado, o 1ª A encontra o 4ªA e, por fim, o 2ºB joga contra o 3º B.

Por fim, as quatro equipes vencedores jogam a semifinal, também realizada em mão única até alcançarem a decisão em busca do desejado troféu. A final, por outro lado, é disputa em dois jogos.

Classificação atualizada da Copa do Nordeste 2024

Grupo A

1º Sport - 14

2º CRB - 12

3º Ceará - 12

4º Botafogo-PB - 12

5º Vitória - 11

6º Maranhão - 11

7º River - 10

8º América-RN - 8

Grupo B

1º Bahia - 18

2º Fortaleza - 8

3º Altos - 8

4º Náutico - 7

5º Juazeirense - 6

6º Treze - 6

7º ABC - 4

8º Itabaiana - 3

