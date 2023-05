Quem são os maiores campeões da Copa do Nordeste?

A Copa do Nordeste é a principal competição de futebol no calendário brasileiro. Nove clubes já levantaram a taça pelo menos uma vez e entraram para a história do torneio regional como os campeões da Copa do Nordeste. Veja quem é o time com mais títulos.

Quem são os campeões da Copa do Nordeste?

Vitória e Bahia estão no topo do ranking que define os maiores campeões da Copa do Nordeste. Cada clube tem quatro títulos cada, conquistados em anos distintos. Confira a lista completa com todos os campeões da Copa do Nordeste.

Vitória tem 4 títulos

O primeiro título do Vitória foi conquistado em 1997, exatamente na primeira edição da Copa do Nordeste. O time venceu o Bahia no primeiro jogo mas perdeu o segundo (4x2 no agregado). Em 1999, veio o segundo título ao derrotar novamente o Bahia (2x1 no agregado).

Em 2003, conquistou o terceiro título ao derrotar o Fluminense do Piauí (1x1 no agregado). Mesmo com o empate, o elenco baiano garantiu a vantagem do gol fora de casa. Em 2010, último título, ganhou do ABC em jogo único (2x1). Por isso, lidera a lista de maiores campeões da Copa do Nordeste.

Bahia

O primeiro título do Bahia veio em 2001, quando derrotou o Sport em partida única (3x1). No ano seguinte, também venceu a competição em cima do Vitória (5x3 no agregado). Em 2017 conquistou o terceiro título ao ganhar do Sport na grande final (2x1 no agregado).

Em 2021, o Bahia conquistou o último título justamente em cima do Ceará (4x2 nos pênaltis) e entrou para a lista de maiores campeões da Copa do Nordeste.

Sport

O Sport ganhou em 1994, edição que não foi organizada pela CBF mas reconhecida pela mesma. O time pernambucano ganhou do CRB nos pênaltis. Em 2000 derrotou o Vitória (4x4 no agregado), mas conquistou o troféu pelo gol fora de casa.

Em 2014, levantou a taça ao vencer o Ceará com uma vitória e um empate (3x1 no agregado).

Fim de jogo! A taça do tricampeonato do Nordeste foi levantada! 🏆🦁 Em 2014 e agora: agradecemos seu apoio! Ainda dá tempo de garantir seu ingresso: https://t.co/mzN5SysPcg pic.twitter.com/kWuEJWjNXq — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 13, 2020

Ceará

O primeiro título do Ceará veio em 2015, quando derrotou o Bahia (3x1 no agregado). Em 2020 levantou o caneco pela segunda vez ao vencer o Bahia também (4x1 no agregado) em vitória nos dois jogos da final.

Em 2023, o Ceará conquistou o tricampeonato ao derrotar o Sport nos pênaltis (4x2 nos pênaltis).

Fortaleza

O Fortaleza conquistou o título inédito da Copa do Nordeste em 2019. O time derrotou o Botafogo da Paraíba nos dois jogos (2x0 no agregado). Em 2022, ganhou do Sport na grande final (2x1 no agregado).

Sampaio Corrêa

O único troféu do Sampaio Corrêa veio em 2018 quando superou o Bahia (1x0 no agregado). O time ocupou a segunda posição do grupo D na primeira fase com nove pontos, somados em duas vitórias, três empates e uma derrota. Ganhou do Vitória nas quartas de final e do ABC na semifinal.

Na final contra o Bahia o time ganhou o primeiro jogo por 1 a 0, e não saiu do zero a zero no segundo confronto.

Santa Cruz

Em 2016, o Santa Cruz derrotou o Campinense (3x2 no agregado) e ganhou o primeiro e único título, entrando na lista de maiores campeões da Copa do Nordeste. Na fase de grupos o elenco ocupou a segunda posição com 10 pontos, conquistados em três vitórias, um empate e duas derrotas.

Nas quartas de final superou o Ceará, enquanto na semi venceu o Bahia. No primeiro jogo contra o Campinense o Sampaio ganhou por 2 a 1, enquanto na volta deu empate em 1 a 1.

Campinense

O Campinense consagrou-se campeão em 2013, quando passou pelo ASA na final (4x1 no agregado) pela primeira vez na história. Naquele ano, o time da Paraíba conseguiu terminar a primeira fase como vice-líder do grupo com 13 pontos, somados em quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Passou pelo Sport nas quartas de final, venceu o Fortaleza na semi e na final superou o ASA. No primeiro jogo ganhou por 2 a 1, enquanto na volta terminou com 2 a 0.

http://t.co/XPcB7zqDUW Campinense derrota ASA no Amigão e é campeão da Copa do Nordeste 2013 pic.twitter.com/OMUYgog9m8 — Campinense Clube (@CampinensePB) March 18, 2013

América RN

No ano de 1998, segunda edição da Copa do Nordeste, o América venceu o Vitória na decisão (4x3 no agregado). Na edição o time do Rio Grande do Norte ocupou a liderança do seu grupo com 15 pontos, somados em cinco vitórias e uma derrota.

Na segunda fase, o time do América terminou em primeiro lugar, até que na final jogou contra o Vitória, primeiro lugar do outro grupo da segunda fase.

Primeiro campeão da Copa do Nordeste

O Vitória é o primeiro campeão da história da Copa do Nordeste. Em 1997, a CBF passou a organizar a competição de futebol. Naquele ano, o Vitória protagonizou o clássico baiano contra o Bahia na final por 4x2 no agregado, com vitória no primeiro jogo e derrota no segundo.

No entanto, em 1976, o Vitória conquistou o título do Torneio José Américo de Almeida Filho, competição realizada entre doze times do Nordeste mas sem ser oficial. O elenco venceu o América do Rio Grande do Norte. Em 1994, o Sport conquistou a Taça Governador Geraldo Bulhões ao ganhar do CRB, outro torneio não-oficial realizado pela FAF, Federação Alagoana de Futebol.

As duas competições foram reconhecidas pelo Guia do Campeonato Brasileiro em 2012, mas somente o Sport, campeão em 1994, é que foi oficialmente confirmado pela CBF na história. Em 1997 a CBF passou a organizar de maneira oficial da Copa do Nordeste.

Como surgiu a Copa do Nordeste?

A Copa do Nordeste surgiu em 1975, sob o objetivo de reunir as equipes da região Nordeste do país e dar mais visibilidade a cada um deles. A primeira competição realizada foi o Torneio José Américo de Almeida Filho, idealizada pela Liga do Nordeste. Em 1975 seis times disputaram, com a conquista do CRB ao ganhar do Botafogo da Paraíba na final.

Em 1976, doze times passaram a jogar a competição, com Vitória campeão ao derrotar o América de Natal. Os elencos se enfrentavam em turno único por pontos corridos, onde os quatro melhores avançavam para a semifinal e depois a final da temporada.

Mesmo com todo o clamor, só as duas edições foram realizadas. Em 1994, a Taça Governador Geraldo Bulhões surgiu sob o mesmo objetivo: dar visibilidade para as equipes do Nordeste. Desta vez a Federação Alagoana de Futebol é que organizou o torneio, com vitória do Sport em cima do CRB.

Só em 1997 é que a CBF passou a comandar a competição. Desde então, dezesseis equipes disputam a Copa do Nordeste onde são divididas em dois grupos de oito. Se classificam os campeões estaduais da região, os melhores posicionados no Ranking Nacional de Clubes e os quatro vencedores da Pré-Copa do Nordeste.

A CBF reconheceu o vencedor da Taça Governador Geraldo Bulhões, mas não os campeões dos anos anteriores.

Por que se chama Lampions League?

A Copa do Nordeste é chamada de Lampions League em homenagem à Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Virgulino é considerado um dos grandes personagens da história brasileira no século XX, além de ser símbolo de resistência no Nordeste.

Em 1921, Virgulino viu seu pai ser morto por policiais. Junto aos cangaceiros, passaram a desafiar o Estado e, por isso, é visto como um símbolo de força e resistência, de acordo com informações do portal Goal. Virgulino tornou-se o líder dos cangaceiros de Sinhô Pereira em 1921 e tornaram-se responsáveis por desafiar o estado e manter vivo o respeito aos nordestinos, principalmente pelas condições em que o povo vivia, segundo o site Goal.

Muito se diz sobre o fato dos cangaceiros tratarem suas vítimas com violência, mas ao mesmo tempo o fator principal era para restabelecer o respeito aos nordestinos, já que o poder na época estava concentrado nas mãos de ricos fazendeiros e empresários.

Lampião foi morto em 1938 por policiais, assim como o pai, mas o seu legado permanece vivo. Hoje, a sua fama chegou também à Copa do Nordeste como maneira de homenagear aquele que lutava por seu povo dia e noite. A referência à Lampião também é feita justamente porque a Lampions League reúne os times do Nordeste, dando mais visibilidade visto que muitas vezes os times do Rio, São Paulo, Minas Gerais e da região Sul ganham mais espaço na mídia.

Muitos torcedores também consideram a "Lampions League" como a Liga dos Campeões do Brasil. A semelhança do troféu brasileiro com a taça europeia é o principal fator, além da qualidade entre os clubes dentro de campo e o formato do torneio.

