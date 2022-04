Onde assistir Sport x Salgueiro ao vivo na TV e horário hoje (06/04)

Nesta quarta-feira, Sport e Salgueiro se enfrentam a partir das 20h (Horário de Brasília), pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano, no Estádio Ilha do Retiro, em Recife. Descubra a seguir as informações da transmissão e onde assistir Sport x Salgueiro ao vivo.

Onde assistir Sport x Salgueiro

Onde assistir o jogo do Sport x Salgueiro hoje vai ser no Premiere, a partir das 20h, no horário de Brasília.

O Premiere está disponível em operadoras de TV por assinatura como canais, ou seja, pelo valor extra na fatura o torcedor tem acesso aos mais diversos canais do futebol brasileiro.

A plataforma pode ser encontrada para assinatura no site (www.premiere.globo.com) ou aplicativo por valores de R$49,90 até R$89,90

Informações de onde assistir Sport x Salgueiro hoje:

Data: 6 de abril de 2022

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Ilha do Retiro, em Recife

Provável escalação de Sport e Salgueiro

Escalação do Sport: Mailson, Everthon, Rafael Thyere, Sabino, Sander, William Oliveira, Bruno Matias, Denner, Luciano, Bill e Búfalo

Escalação do Salgueiro: Everton, Ronaldo, Amilton, Eduardo, Lucas, Léo Santos, Hebert, Bruce, Patrick Nonato, Huedson e Robinho

Favorito ao título, o Sport entra em campo nesta quarta-feira totalmente focado na disputa das quartas de final no Campeonato Pernambucano. No fim de semana, o grupo perdeu a final da Copa do Nordeste para o Fortaleza e, por isso, quer recompensar o seu esforço no estadual para quem sabe levantar a primeira taça do ano.

Enquanto isso, o Salgueiro surpreendeu os torcedores e conquistou a sua vaga nas quartas de final do torneio estadual. Na primeira fase, o elenco garantiu-se em quinto lugar com 15 pontos, ou seja, estava na zona de classificação até a próxima fase do mata-mata.

Sport x Salgueiro último jogo

08/03/2022 – Salgueiro 1 x Sport – Campeonato Pernambucano

10/05/2021 – Sport 1 x 0 Salgueiro – Campeonato Pernambucano

03/03/2021 – Sport 1 x 2 Salgueiro – Campeonato Pernambucano

Assista no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times

