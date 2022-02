Onde assistir Sport x Sousa hoje na Copa do Nordeste – 08/02/2022

Buscando subir na classificação de seus respectivos grupos na Copa do Nordeste, as equipes de Sport e Sousa se enfrentam nesta terça-feira, 08/02, com a bola rolando às 19h30 (Horário de Brasília), na Ilha do Retiro, em Pernambuco. Com promessa de grande jogo, confira onde assistir Sport x Sousa hoje.

Onde assistir Sport x Sousa

O confronto entre Sport e Sousa pela Copa do Nordeste contará com a transmissão do Nordeste FC (Pay-per-view por assinatura) com transmissão para todos os internautas no Brasil a partir das sete e meia da noite nesta terça-feira.

A plataforma de streaming está disponível para assinatura pelos valores de R$23,90 o valor mensal e R$59,90 todos os confrontos da temporada. Para tornar-se assinante, basta acessar o site (www.nordestefc.com.br) e clicar em “Assine já” na área principal.

O PPV está disponível no computador e em aplicativos para Android e iOS.

SPORT

O time do Sport vem de vitória diante do Vera Cruz no fim de semana pelo Campeonato Pernambucano, onde permanece em segundo lugar. Na Copa do Nordeste, entretanto, o elenco contabiliza apenas uma vitória e uma derrota, em quarto lugar na tabela do grupo A com 3 pontos.

SOUSA

Pelo Campeonato Paraíbano, o elenco do Sousa estreou com vitória diante do Auto Esporte jogando fora de casa. Agora, pela competição regional, tem o mesmo número de pontos e saldo que o seu adversário, enquanto tenta se posicionar melhor no grupo B, estando em sexto com 3 pontos.

Escalações de Sport e Sousa

Após cumprir suspensão, Sabino está de volta para o Sport, enquanto o time do Sousa não tem desfalques no jogo de hoje.

Sport: Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; William Oliveira, Ítalo e Everton Felipe; Luciano Juba, Jaderson e Flávio.

Sousa: Ricardo; Iranilson, Weder, Adriano, Marcelo Duarte e Danilo Itaporanga; Doda, Romeu e Esquerdinha; Rodrigo Poty e Jó Boy.

