Resultado do jogo do Palmeiras hoje: Verdão está na final do Mundial

O Palmeiras é quem está na final do Mundial de Clubes de 2022. Depois de vencer o Al Ahly por 2 a 0 nesta terça-feira, 08/02, pela semifinal da temporada no Estádio Al Nahyan, o Verdão conquistou a classificação para disputar a decisão do torneio pelo segundo ano seguido. Veja o resultado do jogo do Palmeiras hoje

O Palmeiras é o primeiro finalista do Mundial de Clubes em 2022. Em jogo realizado em Abu Dhabi contra Al Ahly, em 08/02, o alviverde ganhou o direito de brigar pelo título. No ano passado, o elenco acabou perdendo na semifinal e, depois, perdeu a disputa do terceiro lugar.

O time do Palmeiras, comandado pelo português Abel Ferreira, foi para campo com Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luna, Piquerez; Zé Rafael, Danilo, Raphael Veiga; Dudu, Scarpa, Rony

PRIMEIRO TEMPO

Com o estádio lotado, o jogo começou com status de final para os palmeirenses. Não demorou para os brasileiros aparecerem no jogo, com Dudu, Marcos Rocha e Rony apresentando boas chances logo nos primeiros minutos. O Al Haly só respondeu aos 7 minutos de jogo com Afsha.

O elenco egípcio buscou a remontada, mas pouco conseguiu levar perigo para o goleiro Weverton. As melhores tentativas foram com Asfha e Dieng aos 15 minutos, detido pela defesa palmeirense em desarmes.

O time verde conseguiu melhorar a partir da metade da primeira etapa para tomar o controle, construindo o caminho até o gol dos adversários. Foi então que, aos 38 minutos, em jogada de Danilo, o atacante Dudu aproveitou o bom posicionamento e tocou a bola para Raphael Veiga que, de cara com o goleiro Ali Lotfi, acertou em cheio as redes para abrir o placar. Os comandados de Abel Ferreira seguiram pressionando até o apito para o intervalo.

SEGUNDO TEMPO

O Palmeiras voltou completamente diferente do que foi no primeiro tempo. Um time mais dominante e ofensivo, tomando rapidamente o controle da partida para si. Bastou apenas 3 minutos para Dudu ampliar o resultado em favor do Verdão. Rony recebeu passe de Piquerez que lançou para Veiga. O meia fez questão de devolver o bolão do primeiro gol para que o artilheiro pudesse marcar o seu.

Atrás do placar, o elenco do Al Ahly partiu para o ataque de qualquer maneira. Aos 9 minutos, Abdelkader caiu na grande área e pediu pênalti após ser derrubado por Marcos Rocha. No entanto, o árbitro optou por seguir com a bola rolando.

A partir daí, o elenco egípcio passou a buscar mais o jogo, levando perigo mesmo com a falta de técnica nas jogadas chegando em até 10 finalizações. O Al Ahly acertou as redes aos 25 minutos depois de defesa de Weverton, com Sherif aproveitando a sobra. No mesmo minuto, o VAR chegou e o impedimento foi marcado, cancelando o gol.

No entanto, o grupo acabou perdendo um importante jogador aos 35 minutos depois que Ashraf fez dura entrada em Rony, levando o vermelho direto.

Até os seis minutos finais, de acréscimos, o jogo seguiu morno e mais equilibrado, com o Al Ahly buscando e o Palmeiras buscando se segurar. Abel insistiu em substituições como Deyverson e Breno Lopes, mas nada mudou.

Com o placar final, o resultado do jogo do Palmeiras hoje garantiu que o Palmeiras é quem está na final do Mundial de Clubes 2022.

Quando o Palmeiras vai jogar a final do Mundial?

A final do Mundial de Clubes está marcada para o próximo sábado, 12 de fevereiro de 2022, a partir das 13h30 (horário de Brasília), no Mohammed Bin Zayed Stadium, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, entre os dois finalistas da competição da FIFA.

Com o Palmeiras já classificado, basta saber quem será o oponente do alviverde na decisão. Do outro lado, Chelsea e Al Hilal disputam na quarta-feira.

O time inglês venceu a Champions League na temporada passada, enquanto o Al Hilal, da cidade de Riade, na Arábia Saudita, foi campeão da Liga dos Campeões da Ásia. Quem vencer, está garantido para enfrentar o Palmeiras no sábado em final única.

Quais times são campeões do Mundial?

Oficialmente, o Mundial de Clubes é realizado pela FIFA desde 2000, quando a federação optou por tomar conta e promover o torneio com os principais campeões continentais.

Corinthians, São Paulo e Internacional são os únicos campeões brasileiros na lista a partir de 2000. No entanto, Santos, Flamengo e Grêmio também

