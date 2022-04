Onde assistir Sporting x Benfica ao vivo, horário e escalações hoje (17/04)

Clássico do Campeonato Português será realizado neste domingo, 17 de abril, com transmissão ao vivo

Alerta de clássico português hoje! Sporting e Benfica se enfrentam neste domingo, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Português no Estádio de Alvalade, em Lisboa. Para não perder o grande jogo de hoje, saiba onde assistir Sporting x Benfica ao vivo.

As equipes já se enfrentaram por 75 jogos, com 34 vitórias do Benfica, 19 empates e 22 do Sporting, de acordo com dados do Transfermarkt.

Onde assistir Sporting x Benfica ao vivo

O jogo do Sporting e Benfica hoje vai passar no ESPN 4 e Star +, serviço de Streaming, a partir das 16h30, pelo horário de Brasília.

A emissora vai transmitir ao vivo o clássico deste domingo no Campeonato Português. Porém, somente assinantes de operadoras de TV terão acesso completo da partida. Basta entrar em contato com a operadora e escolher o melhor plano para você.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming da Disney, disponível no site (www.starplus.com), pelos valores de R$32,90 até R$45,90 durante o mês. É só entrar no site, escolher a opção e tornar-se membro da plataforma para assistir no computador, tablets, smartphones e também na smarTVs.

Data: 17/04/2022

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio de Alvalade, em Lisboa

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

+Quais são os maiores campeões do Campeonato Português?

Sporting e Benfica no Campeonato Português

O time do Sporting é o principal oponente do Porto na disputa pelo título do Campeonato Português. Em segundo lugar, tem 73 pontos com vinte e três vitórias, quatro empates e duas derrotas na temporada. Se vencer o jogo deste domingo, diminui a diferença com o primeiro colocado e mantém vivo o sonho da liderança.

Do outro lado, o Benfica não tem mais chances de chegar até a liderança, já que a diferença com o primeiro colocado é de 18 pontos. Na reta final do Campeonato Português, o grupo não consegue diminuir a vantagem e, por isso, apenas briga pela vaga na Champions League, que fica com o vice-líder.

Escalação do Sporting x Benfica

Escalação do Sporting: Adán, Gonçalo Inácio, Coates, Neto, Santos, João Palhinha, Matheus Nunes, Pedro Porro, Pote, Paulinho e Pablo Sarabia

Escalação do Benfica: Vlachodimos, Otamendi, Gilberto, Vertonghen, Grimaldo, Rafa, Weigl, Taarabt, Éverton, Ñúnez e Ramos

Último jogo do Sporting x Benfica

Benfica 1 x 2 Sporting – 29/01/2022 – Taça da Liga Portuguesa

Benfica 1 x 3 Sporting – 03/12/2021 – Campeonato Português

Benfica 4 x 3 Sporting – 15/05/2021 – Campeonato Português

Confira no vídeo a seguir como foi um dos últimos jogos entre os dois times.

Aproveite e siga o DCI no Google News