Onde assistir Suécia x Noruega ao vivo, horário e escalações (05/06)

Equipes brigam pela liderança do grupo na Liga B da Liga das Nações neste domingo, 5 de junho, com transmissão ao vivo

Disputando a liderança do grupo 4 na Liga B, as seleções de Suécia e Noruega se enfrentam neste domingo, 5 de junho, pela segunda rodada na Friends Arena, em Solna, a partir das 15h45 (Horário de Brasília). Se você não quer perder nenhum lance, saiba onde assistir Suécia x Noruega ao vivo.

Onde assistir Suécia x Noruega ao vivo hoje?

O jogo da Suécia e Noruega hoje na Liga das Nações será transmitido no Star +, serviço de streaming.

Sem transmissão pela TV, o serviço de streaming é o responsável por exibir as emoções do confronto deste domingo para todos os estados do Brasil.

A plataforma está disponível no aplicativo para celular, tablet, computador e até na smart TV. Basta acessar o site (www.starplus.com), procurar pelo melhor valor e tornar-se membro.

Informações do jogo Suécia x Noruega hoje:

Data: 05/06/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Friends Arena, em Solna, na Suécia

Arbitragem: Anthony Taylor (Inglaterra)

Onde assistir: Star +

Suécia e Noruega na Liga das Nações

Na última quinta-feira, a Suécia estreou com vitória na Liga das Nações ao vencer a Eslovênia fora de casa. Mesmo sem alguns dos seus principais jogadores como Ibrahimovic, a seleção sueca conseguiu o resultado e assumiu pelo saldo de gols a liderança do grupo quatro. Por isso, a vitória no clássico nórdica é extremamente importante.

Do outro lado, a Noruega também contou com a super atuação de Haaland para vencer a Sérvia na rodada de estreia da Liga das Nações, fora de casa. Garantido na vice-liderança da Liga B, os noruegueses promete força total pelo clássico deste domingo em busca dos três pontos para dominar a liderança e, quem sabe assim, se classificar para a elite da competição da UEFA.

Escalação da Suécia: Olsen; Augustinsson, Nilsson, Starfelt, Andersson; Ohlsson, Karlstrom, Forsberg; Kulusevski, Isak e Claesson. Técnico: Jan Andersson

Escalação da Noruega: Nyland; Meling, Oestigaard, Strandberg, Pedersen; Aursnes, Odegaard, Elyounoussi, Berge; King e Haaland. Técnico: Stale Solbakken

Palpites de Suécia x Noruega:

Em clássico nórdico neste domingo pela Liga das Nações, não há favoritos. O confronto promete ser 100% equilibrado onde os dois elencos entram em campo com força total para resgatar os três pontos e consequentemente a liderança do grupo.

Grandes estrelas também representarão seus times, o que promete muitos gols na disputa.

A última vez que as seleções da Noruega e Suécia se enfrentaram aconteceu em 8 de setembro de 2019, em jogo válido pelas Eliminatórias da Eurocopa.

Por 1 x 1, os times somaram apenas um ponto cada aos gols de Forsberg e Johansen.