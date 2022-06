Onde assistir Suécia x Sérvia hoje, horário e escalações ao vivo (09/06)

Em confronto pegado e decisivo, Suécia e Sérvia entram em campo para disputar a terceira rodada da Liga das Nações nesta quinta-feira, 9 de junho. Jogando na Friends Arena, em Estocolmo, a bola vai rolar a partir das 15h45 (Horário de Brasília). Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Suécia x Sérvia hoje.

A Suécia começou sua campanha com uma vitória por 2 a 0 sobre a Eslovênia, antes de perder por 2 a 1 para a Noruega em seu último jogo. Enquanto isso, a Sérvia não teve um grande começo, perdendo por 1-0 para a Noruega, mas depois se recuperou para golear a Eslovênia por 4-1 em casa. O histórico de confrontos diretos está em pé de igualdade, dos dois jogos disputados entre as duas equipes, ambos venceram uma vez. Como a forma de ambas as equipes tem sido bastante semelhante, é justo esperar um jogo muito próximo e competitivo entre a dupla.

Onde assistir Suécia x Sérvia hoje na TV ao vivo?

O jogo entre Suécia e Sérvia hoje vai passar ao vivo na ESPN (TV paga) e Star + (Serviço de Streaming). Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, o canal da ESPN é o grande responsável por transmitir as emoções do confronto da Liga das Nações para todo o Brasil.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming da Disney, com disponibilidade através dos aplicativos para celular, tablet, computador e na própria smart TV.

Informações do jogo de Suécia x Sérvia

Data: 09/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Friends Arena, em Estocolmo, na Suécia

Arbitragem: Lawrence Visser

Onde assistir: Star +

Suécia e Sérvia na Liga das Nações

Adversária no grupo do Brasil pela Copa do Mundo, a Sérvia faz uma campanha regular na Liga das Nações. Com apenas uma vitória e uma derrota, o time vem na segunda posição com 3 pontos, pronta para brigar pela liderança com os noruegueses, contando com um tropeço nesta rodada.

Do outro lado, a Suécia vem na terceira posição com os mesmos 3 pontos após garantir-se com um triunfo e uma derrota na rodada passada, contra os noruegueses dentro de casa. Por esse motivo, os suecos devem manter os titulares na escalação para buscarem a segunda vitória e assim afastarem as possibilidades de rebaixamento até a liga inferior.

Prováveis ​​escalações

A Suécia tem um número de ausentes. Victor Lindelof, Zlatan Ibrahimovic , Albin Ekdal e Martin Olsson estão lesionados. Entretanto, o extremo Dejan Kulusevski vai ser suspenso devido a um cartão amarelo nos dois jogos de abertura. Portanto, Robin Quaison ou Elanga podem aparecer nos três primeiros.

Quanto à Sérvia, o atacante da Juventus, Dusan Vlahovic, está lesionado no momento e não jogará na quinta-feira. Stojkovic pode fazer uma mudança defensiva, trazendo Milos Veljkovic no lugar de Erhan Masovic. Na ausência de Vlahovic, Aleksandar Mitrovic liderará o ataque.

Provável escalação da Suécia: Olsen, Krafth, Milosevic, Nilsson, Augustinsson, Forsberg, Karlstrom, Svanberg, Elanga, Isak, Claesson

Provável escalação da Sérvia: V. Milinkovic-Savic, Pavlovic, Milenkovic, Veljkovic, Lazovic, Lukic, Gudelj Kostic, S. Milinkovic-Savic, Tadic, A. Mitrovic

Palpites de Suécia x Sérvia

Mesmo jogando em casa, a Suécia não é favorita no confronto desta quinta. Na realidade, os dois times possuem a mesma chance de vencerem a partida. O empate também é uma opção.

Isso significa que o confronto da terceira rodada será equilibrado em campo, prometendo grandes chances ao gol e marcações aos dois elencos na disputa. Os suecos não tem Ibrahimovic, grande jogador que faz a falta principalmente aos torcedores.

Esta é a primeira vez que as seleções disputam no futebol. Em outros esportes, entretanto, são velhas conhecidas.