Onde assistir Torino x Inter de Milão hoje ao vivo e horário (13/03)

O Torino enfrenta a Inter de Milão hoje (13), pela vigésima nona rodada do Campeonato Italiano em 2022, a partir das 16h45, no Estádio Olímpico de Turim, em Turim. A seguir, confira as informações da transmissão para assistir Torino x Inter de Milão ao vivo.

Onde assistir Torino x Inter de Milão

O streaming Star + vai transmitir o jogo Torino x Inter de Milão, sem transmissão na TV. A plataforma pode ser assinada no site (www.starplus.com) ou aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

O jogo de Torino e Inter de Milão neste domingo, 13 de março de 2022, tem bola rolando às 16h45, no horário de Brasília no Estádio Olímpico de Turim, em Turim, na Itália

Informações do jogo de hoje

Data: 13/03/2022

Horário: 16h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Turim

Onde assistir jogo de hoje: Star+

Últimos jogos Torino x Inter de Milão

22/12/2021 – Inter 1 x 0 Torino – Série A

14/03/2021 – Torino 1 x 2 Inter – Série A

Como estão Torino e Inter de Milão na temporada?

Sem marcar uma simples vitória em mais de cinco rodadas seguidas nas últimas semanas, o Torino entra em campo neste domingo com esperanças de melhorar o seu rendimento e, quem sabe assim, subir na classificação do Campeonato Italiano. Em décimo primeiro lugar com 34 pontos, contabiliza nove vitórias, sete empates e onze derrotas.

Enquanto isso, a Inter entra em campo depois de ser eliminada pelo Liverpool das oitavas da Champions League. Por isso, foca 100% da sua energia neste momento para conquistar a liderança no Campeonato Italiano. Em segundo lugar com 58 pontos, tem cinco pontos a menos que o líder Milan.

Escalação de Torino x Inter de Milão

Torino: Berisha; Rodríguez, Bremer, Djidji; Lukic, Singo, Mandragora, Vojvoda; Pjaca, Brekalo, Belotti

Inter de Milão: Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko

Confira o último jogo de Torino e Inter de Milão

