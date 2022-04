Onde assistir Torino x Milan ao vivo e horário hoje (10/04)

Equipe do Milan busca a vitória neste domingo, 10 de abril, para se manter na liderança do Campeonato Italiano

Neste domingo, Torino e Milan se enfrentam a partir das 15h45 (Horário de Brasília), em partida da 32ª rodada do Campeonato Italiano em 2022, no Estádio Olímpico de Turim, na Itália. A seguir, saiba todos os detalhes de onde assistir Roma x Salernitana ao vivo.

A equipe da Roma vem de derrota para o Bodo/Glimt na Conference League, enquanto o Salernitana perdeu para o Torino no útlimo fim de semana.

Onde assistir Torino x Milan

O jogo do Torino e Milan hoje será transmitida ao vivo no Star +, a partir das 15h45, no horário de Brasília.

Neste domingo, o duelo não tem transmissão pela televisão. Por isso, a única opção do torcedor é acompanhar de maneira online.

Por isso, o Star +, serviço de streaming, está disponível assinatura. A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS por R$32,90 até R$45,90.

Informações de onde assistir Torino x Milan hoje

Data: 10/04/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Turim, na Itália

Onde assistir: Star +

+ Quais são os maiores campeões do Campeonato Italiano?

Provável escalação do Torino e Milan

Escalação do Torino: Berisha, Rodríguez, Bremmer, Izzo, Mandragora, Vojvoda, Lukic, Singo, Pobega, Belotti e Brekalo

Escalação do Milan: Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández, Sandro Tonali, Bennacer, Saelemaekers, Kessié, Rafa Leão e Giroud (Ibrahimovic)

O Torino conseguiu escapar da zona de rebaixamento nas últimas semanas. Agora, busca novamente a vitória neste domingo em busca da parte de cima no Campeonato Italiano. Em décimo primeiro lugar com 38 pontos, o grupo coleciona dez vitórias, oito empates e doze derrotas, buscando quem sabe uma vaga em torneios internacionais.

Enquanto isso, o Milan precisa da vitória no jogo deste domingo para se manter na primeira posição até o fim da temporada. Com 67 pontos, tem apenas um ponto a mais do que o Napoli, segundo colocado, por isso a vitória é tão importante ao time de Stefano Pioli. Se empatar, aí precisa contar com um tropeço dos rivais.

Torino x Milan últimos jogos

26/10/2021 – Milan 1 x 0 Torino – Campeonato Italiano

12/05/2021 – Torino 0 x 7 Milan – Campeonato Italiano

12/01/2021 – Milan 0 x 0 Torino – Copa da Itália

Assista no vídeo como foi o último jogo entre os times.

Aproveite e siga o DCI no Google News