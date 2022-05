Onde assistir Torino x Napoli ao vivo, horário e escalações hoje (07/05)

Os anfitriões apenas cumpre tabela, enquanto os visitantes ainda sonham com a possibilidade de título no Campeonato Italiano

Abrindo a 36ª rodada do Campeonato Italiano neste sábado, Torino e Napoli se enfrentam a partir das 10h (Horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Turim, na cidade de Turim, pela reta final da temporada europeia. A seguir, confira onde assistir Torino x Napoli ao vivo.

Onde assistir Torino x Napoli ao vivo?

O jogo do Torino e Napoli hoje será transmitido ao vivo no Star + (Serviço de Streaming), a partir das 10h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o serviço de streaming exibe o jogo do Campeonato Italiano neste sábado, disponível somente para assinantes através da plataforma do programa.

Para ter acesso, você pode acompanhar através do celular, tablet, computador ou até mesmo na smart TV, acessando a sua conta no aplicativo.

Informações de Torino x Napoli hoje:

Data: 07/05/2022

Horário: 10h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Turim, na cidade de Turim

Onde assistir: Star +

Torino e Napoli no Campeonato Italiano

Ocupando a 10ª posição com 47 pontos, o Torino não tem mais chances de rebaixamento e também de alcançar a zona de classificação. Por esse motivo, entra em campo neste sábado apenas para cumprir tabela nesta reta final do Campeonato Italiano. Ao todo, o grupo coleciona doze vitórias, onze empates e doze derrotas.

Do outro lado, o Napoli ainda tem uma pequena esperança de conquistar o título do Campeonato Italiano nesta temporada, mesmo a diferença com o líder sendo de oito pontos. Em terceiro lugar com 70 pontos, precisa vencer o jogo deste sábado para diminuir a vantagem da Inter e Milan, além de torcer por tropeços.

Prováveis escalações de Torino x Napoli:

Para o elenco do Torino, o jogador Sanabria é o único desfalque. Para os visitantes, nenhuma baixa foi detectada no plantel de jogadores.

Escalação de Torino: Berisha; Buongiorno, Bremer, Izzo; Vojvoda, Mandragora, Ricci, Singo; Praet, Brekalo e Belotti. Técnico: Ivan Juric

Escalação do Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mário Rui; Lozano, Fabian Ruiz, Anguissa; Mertens, Insigne e Osimhein. Técnico: Luciano Spalleti

