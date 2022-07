Onde assistir Tottenham x Roma hoje (30/07): transmissão e horário

Neste sábado, 30 de julho, Tottenham e Roma se enfrentam em amistoso pela pré-temporada, a partir das 15h15 (Horário de Brasília), no Estádio Sammy Ofer, em Haifa. Onde assistir Tottenham x Roma hoje ao vivo? Partida tem transmissão para todo o país.

Onde assistir Tottenham x Roma hoje ao vivo

O jogo tem transmissão do streaming Star +, a partir das 15h15 (horário de Brasília). Além disso, os perfis oficiais dos clubes no Twitter comentam os lances em tempo real para a torcida.

Sem transmissão pela TV, o confronto amistoso entre Tottenham e Roma só pode ser assistido pelo serviço de streaming do Star +. Disponível pelo site (www.starplus.com), varia entre as mensalidades de R$32,90 até R$55,90, dependendo do pacote.

Online, os torcedores também podem acompanhar os lances em tempo real pelos perfis dos clubes entre as redes sociais, mas sem imagens.

Informações do jogo Tottenham x Roma hoje:

Data: 30/07/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Sammy Ofer, em Haifa, Isarel

Onde assistir Tottenham x Roma hoje: Star +

Tottenham x Roma:

Sob o comando de Antonio Conte, a equipe inglesa promete fazer uma grande partida neste sábado. A agenda da pré-temporada do clube no início do mês de julho, enfrentando o K-League XI, Sevilla, Rangers e agora a Roma. O elenco viajou até Israel para cumprir a sua programação antes do início da nova temporada.

A Roma, com José Mourinho, também enfrentou grandes equipes até aqui. O elenco disputou amistosos contra Sunderland, Portimonense, Sporting e Nice, contabilizando duas vitórias, uma derrota e um empate entre eles. Agora, fora de casa, o elenco italiano tenta manter o bom desempenho para chegar com todo o gás necessário para a nova temporada do Campeonato Italiano.

Quando vai começar o futebol na Europa?

Enquanto a nova temporada do futebol europeu não começa, os torcedores e apaixonados pelo esporte podem acompanhar de perto amistosos na pré-temporada.

Grandes elencos do continente se enfrentam dentro de campo para treinarem os seus jogadores. Este é o principal motivo para se encontrarem e escolherem o melhor time para a estreia dos torneios nacionais.

O Campeonato Italiano vai começar em 14 de agosto de 2022, com a primeira rodada da competição trazendo todos os times jogando no domingo, mas em horários diferentes.

Já o Campeonato Inglês, a Premier League, tem início em 5 de agosto, sexta-feira, com o duelo entre Crystal Palace e Arsenal, com horários diferentes seguindo até o domingo a primeira rodada.

