Quem pode cair no Brasileirão 2022? Confira as probabilidades

Quem pode cair no Brasileirão 2022? Confira as probabilidades

Com o fim do primeiro turno na primeira divisão se aproximando, os torcedores já realizam as contas para saber quem pode cair no Brasileirão 2022. Ao fim da temporada, quatro equipes serão rebaixadas para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, enquanto outros quatro sobem para a Série A. Confira a seguir as possibilidades e quem são os times com ameaçada de rebaixamento.

Quem pode cair no Brasileirão 2022?

Faltando 20 rodadas para o fim do Brasileirão na temporada, os times Juventude, Fortaleza, Atlético Goianiense e América Mineiro ocupam a zona de rebaixamento na tabela. Cada um trava uma batalha para escapar da degola em tempo de permanecer na elite do futebol brasileiro.

Cada ponto conquistado é importante, seja 3 na vitória ou 1 pelo empate, além dos placares dos adversários na rodada. Metade do campeonato já foi, enquanto o segundo turno vai começar com possibilidades reais de rebaixamento para alguns deles na classificação.

Após o fim da 18ª rodada do Brasileirão, o estudo realizado pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), atualizado diariamente, mostram em números as possiblidades de rebaixamento para a Série B.

Acompanhe a seguir, de acordo com o estudo, as chances de quem pode cair no Brasileirão 2022 até a décima oitava rodada.

Juventude – 79.9%

Fortaleza – 72.1%

Atlético-GO – 56.3%

Coritiba – 37.4%

América-MG – 35.4%

Botafogo – 25.6%

Avaí – 25.5%

Cuiabá – 22.7%

Goiás – 20.9%

Ceará – 7.2%

Santos – 6.3%

São Paulo – 4.5%

Flamengo – 2.5%

RB Bragantino – 2.3%

Quantas rodadas faltam para o fim do Brasileirão?

Faltam 20 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro na Série A. Já foram dezoito rodadas na temporada, disputado em pontos corridos por turno e returno, onde cada vitória vale três pontos, o empate um para os dois times e a derrota nenhum.

A última rodada do Campeonato Brasileiro, de acordo com a tabela da CBF, está marcada para 13 de novembro, domingo, onde todos os dez jogos são realizados no mesmo horário, às quatro horas da tarde (horário de Brasília), com transmissão ao vivo em diferentes canais para todo o Brasil.

O Brasileirão segue o calendário da própria CBF, estipulado logo no início da temporada. Na parte de cima, os quatro primeiros vão para a Libertadores, enquanto o 5º e 6º colocado disputam a Pré-Libertadores. Depois, do sétimo ao décimo segundo colocado disputam a Copa Sul-Americana. No entanto, é importante ressaltar que as vagas podem mudar dependendo dos campeões da temporada.

Até o fim da temporada, rodadas e confrontos podem mudar de horários e locais, principalmente porque é ano de Copa do Mundo.

Quantos pontos para fugir do rebaixamento?

A pontuação média para o time ficar tranquilo na fuga do rebaixamento fica entre 46 até 49 pontos, de acordo com os cálculo do estudo da UFMG.

O elenco deve ocupar o meio da tabela ou a parte de cima e, consequentemente, evitar a zona de rebaixamento por toda a competição. No entanto, em cada nova temporada os números podem mudar e, dependendo do desempenho de cada time, esse valor pode ficar maior ou menor.

Em 2021, o Grêmio foi rebaixado com 43 pontos, enquanto o Bahia também contabilizou 43, o Sport 38 e a Chapecoense 15, em uma das piores campanhas de sua história.

Se o time não chegar aos 40 pontos, aí a preocupação deve tomar conta do torcedor.

+ Calendário da Fórmula 1 2022: quantas provas faltam na temporada