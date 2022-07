Onde assistir Tottenham x Sevilla e horário do amistoso (16/07)

A pré-temporada continua no futebol internacional! Quer saber onde assistir Tottenham x Sevilla hoje? As equipes disputam amistoso neste sábado, 16 de julho, a partir das 08h (Horário de Brasília), no Suwon World Cup Stadium, na Coréia do Sul. Confira todas as informações do jogo a seguir.

As equipes disputam a pré-temporada em outros países antes do início das competições nacionais.

Onde assistir Tottenham x Sevilla hoje ao vivo?

O canal da ESPN e o Star + transmitem o jogo do Tottenham e Sevilla hoje, a partir das 08h (horário de Brasília), neste sábado de manhã em amistoso internacional.

Sem transmissão pela TV aberta, o torcedor pode acompanhar os seus jogadores favoritos do futebol inglês e espanhol através do canal da ESPN, disponível somente em operadoras por assinatura na TV.

Para quem não é assinante da TV paga, a opção é curtir através do Star +, serviço de streaming que retransmite a partida nos aplicativos para celular, tablet, computador e smart TV.

Horário: 08h (horário de Brasília)

Onde assistir Tottenham x Sevilla hoje: ESPN e Star +

Local: Suwon World Cup Stadium, em Suwon, na Coréia do Sul

Como estão as equipes na pré-temporada?

Em sua pré-temporada na Coréia do Sul, país natal do seu jogador Son, o Tottenham venceu a equipe do K-League por 6 a 3, com gols do próprio sul-coreano, Eric Dier, Kim e Harry Kane. Agora, a equipe parte para o seu segundo compromisso na terra da Ásia, onde promete fazer bom trabalho e, quem sabe, com a presença de brasileiros com a camisa titular.

O Sevilla, por outro lado, estreia em sua agenda de amistosos neste sábado, contra o Tottenham, na Coréia do Sul. A próxima atividade do grupo espanhol será a Copa Emirates no dia 30 do mês de julho, onde enfrentará o Arsenal em torneio amistoso promovido apenas para torcedores assistirem os seus jogadores favoritos em Londres, na Inglaterra, na casa do Arsenal.

Quando começam os campeonatos na Europa?

Enquanto a nova temporada não começa, os torcedores se divertem com os amistosos internacionais dos seus times favoritos. No entanto, cada um dos torneios nacionais da Europa já tem data marcada para começar, incluindo o inglês e o espanhol, do Tottenham e Sevilla.

O Campeonato Inglês, ou Premier League, vai começar em 6 de agosto de 2022, com a última rodada programada para acabar em 28 de maio de 2023. Já o Campeonato Espanhol, ou La Liga, tem início em 13 de agosto, seguindo até o dia 16 de outubro de 2023.

Este ano, a temporada sofreu pequenas alterações porque a Copa do Mundo no Catar vai acontecer em novembro e dezembro, e não no meio do ano. Por isso, as principais competições do futebol passaram por ajustes.

Leia também: Sorteio quartas de final da Copa do Brasil 2022: data e horário