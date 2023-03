Onde assistir Turquia x Croácia ao vivo nas Eliminatórias da Euro hoje - 28/03

Para fechar a agenda do mês de março nas Eliminatórias da Euro, o confronto entre Turquia x Croácia será realizado nesta terça-feira, às 15h45 (horário de Brasília), pela segunda rodada do grupo D. O palco será a Timsah Arena, na Turquia.

Os turcos ocupam a liderança do grupo com três pontos, enquanto a Croácia soma um na terceira posição. Juntam-se o grupo as seleções de País de Gales, Armênia e Letônia.

Assistir jogo da Turquia x Croácia hoje ao vivo

O jogo da Turquia e Croácia hoje terá transmissão do SporTV 2 e GloboPlay ao vivo. O torcedor pode assistir ao duelo das eliminatórias em qualquer lugar do Brasil.

A emissora esportiva só é encontrado em operadora da TV paga, ou seja, a Sky, Claro, Oi ou a Vivo. É preciso pagar a mensalidade para ter acesso aos canais pagos.

Para quem não tem a assinatura da TV paga, dá para sintonizar o GloboPlay, serviço de streaming. Acesse o site e escolha o melhor valor ao seu bolso, complete as informações do pagamento e tenha acesso à filmes, séries, novelas da Globo e aos canais ao vivo dentro da plataforma.

Escalações de Turquia x Croácia

Para o duelo desta terça-feira, as seleções de Turquia e Croácia deverão entrar em campo da seguinte forma:

Turquia: Gunok; Kabak, Demiral, Soyuncu; Kadioglu, Kokçu, Çalhanoglu, Bulut; Unal, Under e Tosun.

Croácia: Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric; Kramaric, Livaja, e Perisic.

Modric vai se aposentar?

Após a derrota para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo do Catar, os rumores de uma possível aposentadoria de Modric da Seleção da Croácia surgiram. O jogador, entretanto, não falou sobre o assunto.

Para as Eliminatórias da Euro de 2024, o jogador foi convocado pelo técnico Zlatko Dalic. Com 37 anos, Modric já disputou quatro Copas do Mundo com a Croácia.

A única pista de Modric é que ele vai continuar com o elenco nacional até a Liga das Nações deste ano, onde o grupo vai disputar a semifinal contra a Holanda em junho de 2023.

Quando a Croácia volta a jogar?

Com o fim da data FIFA no mês de março, a Croácia volta a jogar em 14 de junho contra a Holanda, pela semifinal da Liga das Nações na temporada. Se vencer, a Croácia avança para a final da competição europeia. Se perder, aí estará eliminado e sem chances de títulos.

Depois, a seleção croata só volta a jogar em setembro, contra a Letônia nas Eliminatórias da Eurocopa, pela quinta rodada

