Onde assistir Turquia x Ilhas Faroé ao vivo e horário da Liga das Nações

A bola vai rolar entre as equipes de Turquia e Ilhas Faroé pela Liga das Nações neste sábado, 4 de junho, a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Fatih Terim de Basaksehir, em Istambul. Em partida válida pela primeira rodada do grupo 1 na Liga C, saiba onde assistir Turquia x Ilhas Faroé hoje.

Onde assistir Turquia x Ilhas Faroé hoje ao vivo?

A partida entre Turquia e Ilhas Faroé hoje será transmitida ao vivo na ESPN e Star +.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o canal da ESPN promete exibir todas as emoções do confronto na Liga das Nações durante a tarde deste sábado. A emissora está aberta para todos os assinantes do país.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming, disponível por diferentes valores e pacotes na plataforma pelo celular, tablet, computador e até mesmo na smart TV.

Informações do jogo do Turquia x Ilhas Faroé hoje:

Data: 04/06/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Fatih Terim de Basaksehir, em Istambul, na Turquia

Arbitragem: Trustin Farrugia Cann

Onde assistir: ESPN e Star +

Turquia e Ilhas Faroé na Liga das Nações

O desempenho da Turquia na temporada passada não foi nada animador para o seu torcedor. Nas últimas rodadas da Liga das Nações, o elenco terminou rebaixado da Liga B para a C, a terceira da competição. Por isso, promete fazer o possível e o impossível dentro de campo para se redimir e voltar para a divisão superior.

Do outro lado, o elenco das Ilhas Faroé também teve o mesmo destino que os turcos, sendo rebaixado da segunda para a terceira competição. Por isso, vê a partida deste sábado como um pequeno recomeço na Liga das Nações da UEFA, tendo também a oportunidade de melhorar o desempenho no ranking.

Escalação da Turquia: Çakir; Soyuncu, Demiral, Ozan Kabak; Yilmaz, Çalhanoglu, Ozcan, Çelik; Unal, Under e Akturkoglu. Técnico: Stefan Kuntz

Escalação da Ilhas Faroé: Gunnar; Faero, Joensen, Natterstad, Davidsen; Agnarsson, Vatnhamar, Hansson, Bjartalio; Olsen. Técnico: Hakan Ericson

Palpite Turquia x Ilhas Faroé

A seleção da Turquia é a grande favorita no jogo deste sábado. Não apenas por jogar em sua casa, mas por contar com um elenco superior ao do seu adversário, com jogadores que disputam as principais ligas da Europa.

O placar esperado para o confronto da rodada de estreia é a vitória dos turcos. Os visitantes, entretanto, podem apresentar certo trabalho.

