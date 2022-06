Onde assistir Turquia x Lituânia ao vivo, horário e escalação (14/06)

Equipe turca precisa dos três pontos para seguir na liderança do grupo na Liga das Nações

Líder do grupo, a Turquia entra em campo nesta terça-feira, 13 de junho, para defender a sua posição e seguir como o favorito até a divisão seguinte. Contra a Lituânia, lanterna, a bola vai rolar a partir das 15h45 (horário de Brasília), pela quarta rodada da Liga das Nações no Estádio Gursel Aksel, em Konak. Descubra onde assistir Turquia x Lituânia hoje ao vivo.

A Turquia mantém 100% de aproveitamento ao vencer os três confrontos que disputou até agora. Na última semana, venceu o Luxemburgo por 2-0 fora de casa. Para a Lituânia, entretanto, a sorte não está tão presente como para os seus adversários, já que foram derrotados por Ilhas Faroé em 2-1.

Onde assistir Turquia x Lituânia hoje ao vivo?

O jogo entre Turquia x Lituânia hoje será transmitido no SporTV 3 e Globo Play.

Com transmissão exclusiva aos assinantes, o canal exibe o pré-jogo e todas as emoções dentro de campo na Liga das Nações, pela quarta rodada, nesta terça-feira. O torcedor deve sintonizar em sua programação a emissora se for assinante.

Outra opção é o Globo Play, se prefere assistir online. A plataforma está disponível nos aplicativos de celular, tablet, no computador e também pela smart TV.

Informações do jogo Turquia x Lituânia hoje:

Data: 14/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Gursel Aksel, em Konak, na Turquia

Arbitragem: Stéphanie Frappart

Onde assistir: SporTV 3

Escalações de Turquia x Lituânia

Os turcos não contabilizam novos desfalques dentro do plantel de jogadores para o confronto desta terça. Entretanto, o grupo turco deve entrar em campo com time misto.

Provável escalação da Turquia: Çakir; Kadioglu, Soyuncu, Demiral, Çelik; Çalhanoglu, Tokoz, Kokçu; Dervisoglu, Sinik e Under. Técnico: Stefan Kuntz

Os lituanos não estão com Utkus disponível, cumprindo suspensão.

Provável escalação de Lituânia: Setkus; Mikoliunas, Satkus, Klimavicius, Sirvys; Megelaitis, Armanavičius, Novikovas, Golubickas; Dolznikov e Laukzemis. Técnico: Valdas Ivanauskas

Palpites Turquia x Lituânia

A seleção da Turquia é 100% a favorita para o duelo desta terça-feira, na Liga das Nações.

Os turcos ainda não perderam na competição e buscam em todo custo se manterem assim. Além disso, o futebol mostrado dentro das quatro linhas tem se mostrado cada vez melhor, com evolução em todos os aspectos. Por isso, não devem ter problemas para vencerem os lanternas do grupo.

No último jogo, a Turquia goleou por 6 a 0 a Lituânia.

Últimos jogos da Turquia:

Turquia 4 x 0 Ilhas Faroé (Liga das Nações)

Lituânia 0 x 6 Turquia (Liga das Nações)

Luxemburgo 0 x 2 Turquia (Liga das Nações)

Últimos jogos de Lituânia:

Lituânia 0 x 2 Luxemburgo (Liga das Nações)

Lituânia 0 x 6 Turquia (Liga das Nações)

Ilhas Faroé 2 x 1 Lituânia (Liga das Nações)