Onde assistir Union Berlin x Greuther Fürth ao vivo e horário (29/04)

Nesta sexta-feira, Union Berlin e Greuther Fürth entram em campo para disputar a 32ª rodada do Campeonato Alemão, a partir das 15h30 (Horário de Brasília), no Stadion An der Alten Försterei. Para saber todos os detalhes da transmissão e onde assistir Union Berlin x Greuther Fürth, confira a seguir.

Garantido na primeira divisão por mais um ano, o time da capital alemã busca a vitória hoje para brigar por uma vaga em competições internacionais. Do outro lado, os visitantes já estão rebaixados para a segunda divisão.

Onde assistir Union Berlin x Greuther Fürth ao vivo:

O jogo do Union Berlin e Greuther Fürth hoje será transmitido no OneFootball, a partir das 15h30, horário de Brasília.

Totalmente de graça, o aplicativo OneFootball exibe os jogos do Campeonato Alemão nesta sexta, tanto da primeira como pela segunda divisão.

Pelo celular, basta procurar na loja de aplicativos o streaming, baixar de graça e procurar por Bundesliga, clicando sob o jogo que você quer assistir. No computador, o site (www.onefootball.com) também disponibiliza as imagens aos torcedores.

Informações do jogo do Union Berlin x Greuther Fürth hoje:

Data: 29/04/2022

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Local: Stadion An der Alten Försterei, na Alemanha

Onde assistir: OneFootball

Em 6º lugar com 50 pontos, o Union Berlin confirmou a excelente campanha na temporada e garantiu-se por mais um ano na elite do futebol alemão. Enquanto disputa a semifinal da Copa da Alemanha, o clube também luta para ganhar uma vaga em torneios internacionais no ano que vem.

Do outro lado, o Greuther já está rebaixado para a segunda divisão. Na lanterna da classificação com 17 pontos, o grupo contabiliza apenas três vitórias em trinta eu m jogos disputados. Por isso, apenas cumpre tabela nesta sexta-feira contra o adversário.

Escalação de Union Berlin x Greuther Fürth

Escalação do Union Berlin: ​Ronnow, Jaeckel, Knoche, Heintz, Khedira, Trimmel, Haraguchi, Promel, Giebelmann, Becker e Awoniyi

Escalação do Greuther Fürth: Linde, Griesbeck, Bauer, Viergever, Asta, Raschl, Tillman, Willems, Green, Leweling e Hrgota

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.

Últimos jogos de Union Berlin e Greuther Fürth

Union Berlin:

Union Berlin 2 x 0 Frankfurt (Campeonato Alemão)

RB Leipzig 2 x 1 Union Berlin (Copa da Alemanha)

RB Leipzig 1 x 2 Union Berlin (Campeonato Alemão)

Greuther Fürth:

Greuther Fürth 0 x 2 Borussia M (Campeonato Alemão)

Hoffenheim 0 x 0 Greuther Fürth (Campeonato Alemão)

Greuther Fürth 1 x 4 Bayer Leverkusen (Campeonato Alemão)

